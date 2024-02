NordVPN ti offre il 63% di sconto e 3 mesi aggiuntivi GRATIS

La nuova offerta di NordVPN è davvero molto interessante. Prima di tutto puoi avere il piano di 2 anni con un ottimo sconto del 63% se scegli il pacchetto completo. Una volta fatto ciò riceverai un coupon valido per 3 mesi di NordVPN Base, Plus o Completo da condividere con chi vuoi. Insomma, comunque vada, riceverai ben 27 mesi da usare come vuoi.

Perché dovresti usare NordVPN

NordVPN è la piattaforma di rete virtuale privata più famosa e venduta che ti offre tante funzionalità capaci di migliorare la tua navigazione e al contempo renderla più sicura. Ad esempio, puoi contare sullo streaming ininterrotto dei tuoi contenuti senza rallentamenti o interruzioni perché non ci sarà nessun limite di larghezza di banda o velocità.

Il tutto mentre ti connetti a un server VPN con crittografia A-256 che si assicura di mantenere i tuoi dati online sempre al sicuro, specialmente se dovessi collegarti a un WiFi pubblico. E non finisce qui perché la piattaforma include anche la funzione Threat Protection con cui scansioni i download alla ricerca di malware, blocchi i tracker e nascondi la fastidiosa pubblicità.

Infine, NordVPN ti assicura che i tuoi dati non vengono mai raccolti o memorizzati: neanche informazioni private come larghezza di banda utilizzata, log di traffico, indirizzi IP o dati di navigazione. Compatibile con numerosi dispositivi anche con un solo account, oggi puoi averlo con il 63% di sconto sul piano di 2 anni e ricevi anche 3 mesi gratis da condividere con chi vuoi. Meglio di così?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.