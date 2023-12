NordVPN torna in offerta: -65% per il piano Completo con 1 TB in cloud

C’è ancora tempo per attivare NordVPN a prezzo scontato: l’offerta di Natale, infatti, è stata prorogata e anche in questi ultimi giorni di 2023 è possibile attivare la migliore VPN sul mercato con uno sconto fino al 65%. Grazie all’offerta in corso, infatti, il costo si riduce fino a 3,79 euro al mese.

Da notare, inoltre, che con 2 euro in più al mese è possibile aggiungere 1 TB in cloud oltre che il password manager multi-piattaforma, puntando sull’abbonamento Completo a NordVPN. Entrambe le offerte sono attivabili direttamente collegandosi al sito di NordVPN. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

L’offerta di NordVPN continua: il prezzo è scontato a 3,79 euro al mese

NordVPN è la migliore VPN su cui puntare oggi. Il servizio mette a disposizione una connessione VPN protetta dalla crittografia e dal sistema Threat Protection che, agendo come un antivirus, interviene per bloccare le minacce informatiche durante l’utilizzo della rete VPN. Da notare anche una politica no log che elimina il tracciamento dell’attività online dell’utente.

Per chi sceglie NordVPN, inoltre, c’è la possibilità di geo-localizzare la propria posizione in un altro Paese, grazie a un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo. Da notare, inoltre, che l’accesso alla rete VPN avviene sempre senza limiti di banda.

Con l’offerta in corso, NordVPN è disponibile con un prezzo scontato di 3,79 euro al mese oppure, scegliendo il piano Completo con 1 TB in cloud e il password manager inclusi, è possibile ridurre la spesa fino a 5,79 euro al mese. Per accedere alle promozioni basta raggiungere il sito qui di sotto.

NordVPN prevede per le sue promozioni la fatturazione anticipata, con possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. C’è anche una garanzia di rimborso a 30 giorni disponibile per tutte le offerte disponibili.

