NordVPN: ultima offerta estiva con sconti fino al 71% e 3 mesi gratis

NordVPN ha lanciato l’ultima offerta estiva sui piani di due anni. La promozione in corso permette di risparmiare fino al 71%, con in più tre mesi extra gratis e un buono di 6 mesi da regalare a una persona cara.

Da tempo NordVPN è uno dei punti di riferimento nel settore VPN. Lo è principalmente per la velocità dei suoi server VPN, ottimizzati per la visione in streaming di serie tv ed eventi sportivi, nonché per le tante funzionalità per la sicurezza e la privacy degli utenti (una su tutte Threat Protection Pro).

NordVPN: ecco l’ultima offerta estiva

Grazie alla nuova offerta di fine estate, i piani di due anni di NordVPN beneficiano di uno sconto massimo del 71%:

Base : 3,59 euro al mese per 24 mesi (69% di sconto)

: 3,59 euro al mese per 24 mesi (69% di sconto) Plus : 4,49 euro al mese per 24 mesi (70% di sconto)

: 4,49 euro al mese per 24 mesi (70% di sconto) Ultimate: 6,99 euro al mese per 24 mesi (71% di sconto)

Tutti e tre i piani hanno in comune il servizio VPN ad alta velocità, la possibilità di installare l’app su dieci dispositivi in contemporanea e il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto. Inoltre, Plus e Ultimate presentano qualche caratteristica in più rispetto al piano Base.

L’account Plus ad esempio integra la funzionalità proprietaria Threat Protection Pro, grazie alla quale si bloccano i malware, i tracker web e gli annunci pubblicitari. L’abbonamento al piano Ultimate offre invece come ulteriore extra uno spazio di archiviazione crittografata su cloud da 1 TB e un’assicurazione da 5.000 euro sia per le frodi sugli acquisti online che le truffe informatiche.

Per aderire all’ultima promozione in corso, collegatevi alla pagina dedicata dell’offerta NordVPN.