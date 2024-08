NordVPN: l'ultima offerta estiva offre sconti fino al 71% e un buono di 6 mesi

C’è una nuova offerta in casa NordVPN: per effetto del maxi sconto del 71%, i piani della durata di due anni vedono crollare i loro prezzi, con il piano più economico disponibile in promo a 3,59 euro al mese per 24 mesi. A questo poi si aggiungono tre mesi extra di servizio in regalo e un buono di 6 mesi da regalare a un proprio amico.

Velocità di connessione dei server VPN e funzionalità di sicurezza avanzate per i suoi utenti rendono NordVPN il punto di riferimento attuale dell’intero settore. Lo è sia per quanti sono alla ricerca di un servizio per seguire i grandi eventi sportivi in streaming sia per quanti non rinunciano alla sicurezza e alla privacy.

NordVPN in offerta a partire da 3,59 euro al mese per 24 mesi

Base, Plus e Ultimate: sono questi i tre piani di NordVPN oggetti della promozione di fine estate. Il piano Base, che include il servizio di VPN ad alta velocità e l’utilizzo su dieci dispositivi in contemporanea, è in offerta a 3,59 euro al mese per 24 mesi.

Se si è alla ricerca di una maggiore sicurezza e privacy, il consiglio è di optare per il piano Plus, che oltre a tutti i vantaggi del piano Base aggiunge anche l’opzione Threat Protection Pro. Quest’ultima è una funzione proprietaria di NordVPN che consente di bloccare malware, tracker web e pubblicità online.

Infine c’è il piano Ultimate, disponibile al prezzo scontato di 6,99 euro al mese per effetto del 71% di sconto. Rispetto al piano Plus aggiunge 1 TB di spazio di archiviazione cloud crittografato e un’assicurazione contro le truffe informatiche e le frodi online di importo complessivo pari a 10.000 euro.

L’ultima offerta estiva di NordVPN sui piani di due anni è disponibile su questa pagina dedicata del sito ufficiale.