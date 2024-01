NordVPN verifica la politica di no-log per la terza e quarta volta

Uno degli elementi determinanti che certifica la bontà di una VPN è la politica di no-log offerta ai suoi utenti. Trasparenza e fiducia sono due parole chiave che qualunque servizio di questo tipo deve mantenere al primo posto per risultare una scelta credibile e affidabile agli occhi delle persone. E in questo, ancora una volta, NordVPN non tradisce le aspettative.

La VPN punto di riferimento del settore ha verificato la politica di no-log per la terza e quarta volta. L’ultima verifica risale allo scorso mese di dicembre ed è stata operata da Deloitte, la prima azienda al mondo di servizi di consulenza e revisione. Il terzo monitoraggio era invece stato completato con successo ad inizio 2023.

Cosa significa che NordVPN offre una politica di no-log

Partiamo da un dato assodato: al giorno d’oggi non non è sufficiente che una VPN assicuri il superamento delle restrizioni geografiche o una connessione super veloce priva del fastidioso fenomeno del buffering. Nella società in cui viviamo, sempre più connessa alla rete, è anche fondamentale che i propri dati personali siano al sicuro.

Se una VPN conosce i dati dei suoi clienti, infatti, potrebbe poi rivenderli a società di terze parti, o comunque renderli visibili alle autorità competenti, facendo venire meno l’utilità stessa di una connessione virtuale privata. Ecco perché è importante che NordVPN assicuri ai suoi utenti, per l’ennesima volta, di perseguire per davvero una ferrea politica di no-log.

