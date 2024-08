NordVPN: VPN alla massima velocità e sicura in offerta a 3,99 euro

Una connessione Internet privata e senza rischi, con il blocco di siti web ingannevoli, il monitoraggio dei leak di dati e la rimozione di tracker web e pubblicità invasiva: questo ciò che offre NordVPN, fornitore leader nel mercato VPN, che oggi propone la nuova offerta estiva con sconti fino al 69% sui piani di due anni e Giga gratis di dati eSIM per navigare all’estero.

A questo proposito, il servizio associato ai Giga in regalo è Saily, un’app di eSIM internazionale che si rivolge ai viaggiatori per semplificare la loro connettività Internet quando si trovano al di fuori dell’Unione europea. Permette di scegliere tra centinaia di piani flessibili in più di 150 nazioni diverse in tutto il mondo, nonché di evitare gli esorbitanti costi di roaming.

L’offerta estiva di NordVPN a partire da 3,99 euro al mese

La nuova offerta per l’estate di NordVPN presenta prezzi a partire da 3,99 euro al mese per 24 mesi. Il piano più economico è il Base, che offre il servizio VPN ad alta velocità e l’utilizzo della rete virtuale privata su dieci dispositivi in contemporanea.

Per ottenere una maggiore sicurezza e privacy online la scelta dovrebbe ricadere sul piano Plus, disponibile al prezzo scontato di 4,99 euro al mese per due anni. Inclusa nel prezzo l’opzione Threat Protection Pro, la funzionalità esclusiva di NordVPN che blocca i malware, la pubblicità dei siti e i web tracker.

Il piano più completo è Ultimate, in offerta a 7,49 euro e con 20 Giga di dati eSIM in regalo. Tra i suoi principali punti di forza rispetto agli altri due piani si segnala uno spazio di archiviazione crittografato da 1 TB e una doppia assicurazione da 5.000 euro contro le truffe online.

Puoi beneficiare della nuova offerta di NordVPN su questa pagina del sito ufficiale. Considera inoltre che godi della garanzia di rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.