Norimberga-Juventus: dove vederla in TV e in diretta streaming

La Juventus di Thiago Motta si prepara a chiudere il ritiro estivo di una settimana in Germania sfidando il Norimberga per la prima uscita ufficiale per l’allenatore ex Bologna. Un test dunque molto importante che fornirà una prima misura sullo stato dei lavori della nuova formazione bianconera, che vuole proporsi per un ruolo da assoluta protagonista nella prossima stagione.

La partita si giocherà alle ore 17 e potrai vederla in diretta TV e in streaming su DAZN.

Norimberga-Juventus: come giocherà la nuova Juve

Va detto che Thiago Motta deve ancora fare i conti con diverse assenze, tra i giocatori in esubero con cessione in vista, chi in permesso come Chiesa e Yildiz e altri invece ancora in vacanza perché impegnati con le rispettive nazionali. In ogni caso, sarà l’occasione per vedere in campo alcuni volti nuovi, come Di Gregorio e Thuram. Questa la probabile formazione:

Di Gregorio

Djalo, Gatti, Gonzalez, Cambiaso

Thuram, Locatelli

Weah, Fagioli, Mbangula

Vlahovic

Formazione dunque ricca di giovani e sperimentale, ma che permetterà a Thiago Motta di farsi un’idea sui componenti meno esperti della sua rosa e pescare magari qualche jolly da usare nel corso di quella che si prospetta una lunghissima stagione.

Come detto, la partita avrà inizio alle ore 17 e potrai vederla in diretta TV e streaming su DAZN.