Norton 360 Advanced: antivirus, VPN e tanto altro, ora a un super prezzo (-66%)

Norton 360 è il bundle di servizi pensato per proteggere i dati e dispositivi degli utenti. Si tratta di un vero e proprio punto di riferimento per il settore della sicurezza informatica. La versione più completa di Norton 360 è anche la più interessante. Con il piano Advanced, infatti, è possibile accedere all’antivirus, alla Secure VPN, il password manager, 200 GB in cloud e diversi servizi aggiuntivi legati all’assistenza informatica e alla protezione dei dati.

Con l’offerta in corso, Norton 360 Advanced è ora disponibile con un prezzo scontato di 44,99 euro per un anno, beneficiando di uno sconto del 66% rispetto al costo standard. L’offerta è senza vincoli di rinnovo e consente l’utilizzo dei software di protezione di Norton su 10 dispositivi, tra PC Windows, macOS, Android e iOS. Per accedere all’offerta basta visitare il sito di Norton, tramite il box qui di sotto.

Norton 360 Advanced: sicurezza al top con antivirus e VPN

Scegliere Norton 360 è la soluzione giusta per ottenere una protezione completa e poter utilizzare i servizi Internet senza rischi. Il bundle include il sistema antivirus, per una protezione in tempo reale contro le minacce informatiche, oltre alla Secure VPN, il servizio di VPN illimitata di Norton che protegge il traffico Internet con la crittografia e garantisce la possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese, evitando la censura online.

La versione Advanced di Norton 360 aggiunge diversi elementi come la possibilità di sfruttare 200 GB in cloud per il backup dei dati oltre al password manager e ai servizi di protezione dei dati e assistenza che Norton mette a disposizione dei suoi utenti. C’è anche la possibilità di utilizzare tutti i software inclusi su 10 dispositivi diversi. Il costo è di 44,99 euro per un anno, con il 66% di sconto rispetto al prezzo standard.

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.