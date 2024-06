Norton 360 Advanced con Vpn+Antivirus: protezione completa a un costo SUPER

Cerchi una suite completa per la protezione dei tuoi device? Abbiamo una idea da suggerirti. Norton 360 Advanced propone funzionalità che comprendono antivirus e Vpn ad un costo irrisorio: solo mese in abbonamento annuale (per uno sconto del 66%). Un prezzo assolutamente da non perdere. Nel prossimo paragrafo vediamo cosa comprende questo pacchetto.

Norton 360 Advanced può essere utilizzato fino a 10 fra PC, Mac, tablet o telefoni. Comprende la protezione contro virus, malware, ransomware e hacker, il 100% di protezione dai virus, password manager, 200 GB di backup del PC nel cloud, connessione a Internet privata con VPN, protezione per i minori, Dark Web Monitoring e tre novità: assistenza per il ripristino dell’identità, assistenza in caso di furto del portafoglio, ma anche il social Media Monitoring.

Sicurezza impeccabile

Naviga senza paura di virus, malware, ransomware e hacker grazie alla protezione avanzata di Norton 360 Advanced. Goditi la Promessa Protezione Virus al 100%: se il tuo dispositivo viene infettato da un virus che Norton 360 non è in grado di eliminare, riceverai un rimborso completo.

Naviga in internet senza limiti e in tutta sicurezza con la VPN di Norton 360 Advanced. La VPN cripta la tua connessione internet, protegge la tua privacy e ti permette di accedere a contenuti in streaming che sono bloccati nel tuo paese. Tieni i tuoi figli al sicuro online con la Protezione minori, che ti permette di monitorare le loro attività online e impostare limiti di tempo e restrizioni. Il nuovo Dark Web Monitoring monitora il web oscuro per le tue informazioni personali e ti avvisa in caso di potenziali minacce.

Ricevi assistenza in caso di furto del tuo portafoglio digitale, con il nuovo servizio di Assistenza in caso di furto del portafoglio. Il nuovo servizio di Assistenza per il ripristino dell’identità ti aiuta a recuperare la tua identità in caso di furto. Il Social Media Monitoring ti aiuta a monitorare i profili social dei tuoi figli e a identificare potenziali rischi.