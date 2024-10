Norton 360 Advanced: sicurezza avanzata, ora con il 66% di Sconto

Norton è un marchio leader nel campo della sicurezza informatica, noto per offrire soluzioni di alta qualità per proteggere i tuoi dispositivi. Quella più completa proposta tra i suoi piani di abbonamento è Norton 360 Advanced, che mette a disposizione una protezione robusta contro le più recenti minacce online. Questo piano è pensato per chi desidera una protezione completa dalle minacce del web, andando oltre la semplice protezione antivirus. Ora tra l’altro è il momento migliore per acquistarlo: è venduto con il 66% di sconto, a soli 44,99€ per il primo anno. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa offre.

La protezione completa di Norton 360 Advanced: uno scudo impenetrabile

Norton 360 Advanced integra antivirus, una VPN sicura, un gestore di password e la sorveglianza del Dark Web in un’unica piattaforma. È ideale per chi cerca una soluzione semplice, ma completa, in grado di proteggere i dati personali e migliorare la sicurezza online durante la navigazione quotidiana.

Perché scegliere Norton 360 Advanced? Perchè offre una protezione avanzata in tempo reale contro malware, virus e ransomware fino a 10 dispositivi. Con una tecnologia di rilevamento all’avanguardia, è in grado di identificare e bloccare le minacce più recenti prima che possano causare danni.

Il piano include inoltre una VPN illimitata che ti permette di navigare in modo sicuro e anonimo, proteggendo i tuoi dati personali anche su reti Wi-Fi pubbliche. Oltre a tutta un’altra serie di funzionalità aggiuntive, tra cui il Dark Web Monitoring (con cui sarai avvisato se le tue informazioni personali, come indirizzi email o numeri di carte di credito, finiscono sul Dark Web) e il gestore di password integrato, per generare e conservare password sicure in modo pratico e sicuro, garantendo che i tuoi account siano sempre protetti senza bisogno di ricordare lunghe stringhe di caratteri.

Ulteriori novità di Norton 360 Advanced sono rappresentate dall’assistenza per il ripristino dell’identità e in caso di furto del portafoglio, oltre al monitoraggio dei social. Tutto questo, lo ribadiamo, a soli 44,99€ per il primo anno (l’equivalente di 3,75€ mensili).

Per attivare l’antivirus in questione vai sul sito di Norton.