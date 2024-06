Norton AntiTrack: blinda la tua privacy online

La privacy online è diventata una merce preziosa. Ormai le nostre attività online vengono costantemente monitorate e tracciate da aziende e inserzionisti, che raccolgono dati per creare profili dettagliati su di noi e bombardarci con pubblicità mirate. Se sei preoccupato per la tua privacy online, Norton AntiTrack è la soluzione che fa per te. Oggi puoi acquistarlo in abbonamento annuale a 39.99 euro l’anno, con il 20% di sconto.

Norton AntiTrack è un software progettato per proteggere la tua privacy online bloccando i tracker che monitorano le tue attività di navigazione. Questi tracker sono piccoli pezzi di codice che vengono incorporati nei siti web che visiti e che raccolgono informazioni sulla tua cronologia di navigazione, sui tuoi interessi e persino sulla tua posizione. I dati raccolti dai tracker possono essere utilizzati per creare profili dettagliati su di te, che possono essere venduti a inserzionisti o utilizzati per altri scopi.

Come funziona Norton AntiTrack

Norton AntiTrack funziona bloccando i tracker sui siti web che visiti. Questo impedisce ai tracker di raccogliere dati sulle tue attività di navigazione e protegge la tua privacy. Norton AntiTrack blocca anche i cookie di tracciamento, che sono piccoli file che vengono memorizzati sul tuo computer e che possono essere utilizzati per tracciare le tue attività online.

Oltre a bloccare i tracker e i cookie di tracciamento, Norton AntiTrack offre anche una serie di altre funzionalità per proteggere la tua privacy online. Queste funzionalità includono:

Protezione anti-fingerprinting: Norton AntiTrack impedisce ai siti web di identificarti in modo univoco in base al tuo browser e alle tue impostazioni di sistema.

Mascheramento dell'indirizzo IP: Norton AntiTrack maschera il tuo indirizzo IP, rendendo più difficile per i siti web tracciare la tua posizione.

Motore di ricerca anonimo: Norton AntiTrack include un motore di ricerca anonimo che non registra la tua cronologia di ricerca.

Se sei pronto a prendere il controllo della tua privacy online