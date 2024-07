Norton AntiTrack: la tua arma contro il tracciamento online

Salvaguardare la privacy online e al tempo stesso godere di tutto quello che Internet ha da offrire. Può sembrare impossibile ma non lo è se si sceglie attivare la protezione di Norton AntiTrack. La soluzione di Gen Digital consente all’utente di nascondere l’impronta digitale online con un solo clic, senza complicazioni. Norton AntiTrack blocca tutti i tracker ed è quindi lo strumento definitivo per impedire la tracciatura delle attività online da parte delle aziende che si occupano di raccolta dati. Tra i vantaggi di AntiTrack è inclusa la funzionalità Posta privata che protegge le email degli utenti Windows. Il sistema blocca i tracker e-mail nascosti e mette in sicurezza la casella anche grazie alla creazione di un numero illimitato di alias e-mail, il tutto mantenendo lo stesso provider di posta elettronica.

Naviga con Norton AntiTrack senza che nessuno tenga traccia delle tue attività online

Norton AntiTrack nasconde l’impronta digitale dell’utente andando oltre la semplice eliminazione dei cookie. Un aspetto molto importante di Norton AntiTrack è che il suo utilizzo non compromette la fruizione di alcun sito Web, nemmeno di quelli che adottano sistemi studiati per impedire l’uso di strumenti anti-tracciamento. Quest’ultimo è un problema che si riscontra molto spesso con i prodotti della concorrenza ma che non tocca chi decide di affidarsi alla sicurezza di Norton AntiTrack.

Adesso che sono chiare le potenzialità del servizio offerto da Gen Digital, vediamo come attivare un abbonamento a Norton AntiTrack e risparmiare approfittando dello sconto del 20% garantito dalla promo in vigore. La sottoscrizione valida per un solo dispositivo ha un costo di 39,99 euro per il primo anno, mentre la licenza per 5 dispositivi costa appena 49,99 euro e anche in questo caso copre i primi 12 mesi. Il prezzo arriva infine a 59,99 euro per il primo anno per una multilicenza che protegge fino a 10 dispositivi.

Qualunque sia il piano Norton AntiTrack scelto è inclusa nell’abbonamento annuale la garanzia soddisfatti o rimborsati entro i primi 60 giorni. Sebbene una volta provato sia davvero difficile fare a meno del servizio, l’utente ha sempre la possibilità di annullare la sottoscrizione senza obblighi e a costo zero: un motivo in più per sperimentare la sensazione di navigare sul Web al riparo da “sguardi” indiscreti.