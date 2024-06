Norton, antivirus con Vpn scontato fino al 66%

Antivirus e Vpn in un solo servizio a costi irrisori. Il sogno di molti navigatori del web si concretizza oggi grazie a Norton. L’azienda leader del settore, infatti, offre oggi i piani Norton 360 Standard, Norton 360 Deluxe e Norton 360 Advanced (tutti pacchetti che includono protezione dei device da qualsiasi cyberminaccia e vpn) con uno sconto incredibile sui piani annuali: fino al 66% Norton.

In particolare, i costi sono i seguenti: Norton Antivirus Standard: 29.99 Euro (Sconto del 60%), Deluxe 34.99 Euro (sconto del 66%), Advanced 44.99 Euro (sconto del 66%).

Norton: cogli al volo l’occasione

Norton 360 include Secure VPN, una VPN illimitata che ti consente di navigare in internet in modo sicuro e privato. Con Secure VPN puoi aggirare i blocchi geografici: Accedi a siti web e servizi bloccati nel tuo paese, come Netflix, Hulu e Disney+. Proteggere la tua privacy online: Nascondi il tuo indirizzo IP e la tua attività di navigazione da hacker e truffatori. Navigare in sicurezza su reti Wi-Fi pubbliche: Mantieni i tuoi dati al sicuro quando ti colleghi a un bar o un aeroporto.

Come dicevamo in apertura, con Norton in questo momento hai accesso a un’offerta imperdibile: fino al 66% di sconto. Approfitta di questa offerta imperdibile per ottenere una protezione completa per i tuoi dispositivi a un prezzo imbattibile:

Standard: sconto del 60% – Protezione per 1 dispositivo

Deluxe: sconto del 66% – Protezione per 5 dispositivi

Premium: sconto del 66% – Protezione per 10 dispositivi

Oltre all’antivirus e alla VPN, Norton 360 offre una serie di funzionalità aggiuntive per la tua sicurezza online:

Backup nel cloud: Proteggi i tuoi file importanti con fino a 75 GB di spazio di backup sicuro

Controllo genitori: Gestisci il tempo sullo schermo dei tuoi figli e blocca i contenuti inappropriati

Monitoraggio del Dark Web: Ricevi avvisi se le tue informazioni personali vengono rubate e pubblicate sul Dark Web