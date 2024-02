Norton Antivirus Deluxe, abbonamento biennale a meno di 80 Euro

Navigare online è diventato un’esigenza quotidiana, ma ci espone anche a minacce informatiche sempre più sofisticate. Per proteggere i tuoi dispositivi e i tuoi dati sensibili, hai bisogno di un antivirus affidabile e completo come Norton Antivirus Deluxe. La buona notizia è che in questo momento il servizio è disponibile in abbonamento biennale a soli 79,99 Euro, per uno sconto complessivo del 60%.

Si tratta di un’occasione unica per ottenere una protezione di alto livello a un prezzo davvero conveniente. Il nostro suggerimento è di approfittare ora di questo clamoroso sconto. Attualmente l’abbonamento costa meno della metà rispetto al prezzo standard. Incredibile, ma vero.

Cosa include Norton Antivirus Deluxe?

Protezione antivirus avanzata contro virus, malware, ransomware e altre minacce online.

contro virus, malware, ransomware e altre minacce online. Firewall intelligente per bloccare intrusioni e accessi non autorizzati al tuo dispositivo.

per bloccare intrusioni e accessi non autorizzati al tuo dispositivo. Protezione anti-phishing per evitare di cadere in trappole online e di perdere le tue informazioni personali.

per evitare di cadere in trappole online e di perdere le tue informazioni personali. Controllo genitori per monitorare l’attività online dei tuoi figli e proteggerli da contenuti inappropriati.

per monitorare l’attività online dei tuoi figli e proteggerli da contenuti inappropriati. VPN per navigare in modo sicuro e anonimo su internet.

per navigare in modo sicuro e anonimo su internet. Password Manager per archiviare e gestire le tue password in modo sicuro.

per archiviare e gestire le tue password in modo sicuro. Backup online per proteggere i tuoi file importanti da perdite accidentali o danni al dispositivo.

Perché scegliere Norton Antivirus Deluxe

Norton è leader mondiale nella sicurezza informatica da oltre 30 anni ed ha una interfaccia intuitiva e semplice da utilizzare, anche per chi non ha esperienza con software antivirus, inoltre è leggero e non rallenta il tuo dispositivo. Hai problemi? Puoi contare su una assistenza clienti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7: un team di esperti è a tua disposizione per qualsiasi problema o domanda.

Non lasciarti sfuggire questa occasione imperdibile! Acquista ora il tuo abbonamento biennale a Norton Antivirus Deluxe a meno di 80 Euro e proteggi i tuoi dispositivi e i tuoi dati sensibili.

