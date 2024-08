Norton Antivirus: difendi i tuoi dati dalle crescenti minacce online

La soluzione perfetta per ogni esigenza

Che tu sia un singolo utente alla ricerca di una protezione di base o una famiglia che necessita di una soluzione completa per più dispositivi, Norton offre un abbonamento adatto a te. Con sconti significativi sul primo anno e un’ampia gamma di funzionalità, Norton Antivirus è la scelta ideale per proteggerti dalle crescenti minacce digitali.

Norton AntiVirus Plus

Prezzo: € 19.99 il primo anno (risparmio del 42%)

€ 19.99 il primo anno (risparmio del 42%) Protezione: Virus, malware, ransomware e hacker

Virus, malware, ransomware e hacker Funzionalità aggiuntive: Password Manager, 2 GB di backup nel cloud, VPN inclusa

Password Manager, 2 GB di backup nel cloud, VPN inclusa Dispositivi coperti: 1 PC, Mac, tablet o telefono

1 PC, Mac, tablet o telefono Ideale per: Utenti singoli che necessitano di una protezione di base

Norton 360 Standard

Prezzo: € 29.99 il primo anno (risparmio del 60%)

€ 29.99 il primo anno (risparmio del 60%) Protezione: Virus, malware, ransomware e hacker

Virus, malware, ransomware e hacker Funzionalità aggiuntive: Password Manager, 10 GB di backup nel cloud, VPN inclusa

Password Manager, 10 GB di backup nel cloud, VPN inclusa Dispositivi coperti: 1 PC, Mac, tablet o telefono

1 PC, Mac, tablet o telefono Ideale per: Utenti che richiedono una maggiore protezione dei dati e privacy online

Norton 360 Deluxe

Prezzo: € 34.99 il primo anno (risparmio del 66%)

€ 34.99 il primo anno (risparmio del 66%) Protezione: Virus, malware, ransomware e hacker

Virus, malware, ransomware e hacker Funzionalità aggiuntive: Password Manager, 50 GB di backup nel cloud, VPN, Protezione minori, Dark Web Monitoring

Password Manager, 50 GB di backup nel cloud, VPN, Protezione minori, Dark Web Monitoring Dispositivi coperti: Fino a 5 PC, Mac, tablet o telefoni

Fino a 5 PC, Mac, tablet o telefoni Ideale per: Famiglie o piccole imprese con più dispositivi e necessità di protezione dei minori e monitoraggio del Dark Web

Norton 360 Advanced

Prezzo: € 44.99 il primo anno (risparmio del 66%)

€ 44.99 il primo anno (risparmio del 66%) Protezione: Virus, malware, ransomware e hacker

Virus, malware, ransomware e hacker Funzionalità aggiuntive: Password Manager, 200 GB di backup nel cloud, VPN, Protezione minori, Dark Web Monitoring, Assistenza per il ripristino dell’identità, Social Media Monitoring

Password Manager, 200 GB di backup nel cloud, VPN, Protezione minori, Dark Web Monitoring, Assistenza per il ripristino dell’identità, Social Media Monitoring Dispositivi coperti: Fino a 10 PC, Mac, tablet o telefoni

Fino a 10 PC, Mac, tablet o telefoni Ideale per: Utenti che richiedono la massima protezione e funzionalità avanzate per la gestione dell’identità e la sicurezza online

Norton è riconosciuto a livello mondiale per la sua affidabilità e la capacità di offrire una protezione completa contro le minacce informatiche. Con funzionalità avanzate come il monitoraggio del Dark Web e il supporto per il ripristino dell’identità, Norton si distingue come uno dei leader nel settore della sicurezza digitale. Inoltre, la VPN integrata e il Password Manager assicurano che la privacy online sia sempre al sicuro. Per conoscere l’offerta completa di Norton Antivirus clicca qui.