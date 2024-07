Norton Mobile Security: la miglior difesa contro lo smishing

Ormai vivere senza smartphone è impossibile. Ed è proprio attraverso il nostro dispositivo che i cybercriminali hanno trovato una nuova strada per le loro truffe: lo smishing. Ma non temere, perché Norton Mobile Security è la miglior difesa contro lo smishing.

Gli attacchi di smishing, che suona quasi come una parola divertente, sono tutt’altro che innocui. Avvengono tramite SMS e sfruttano la nostra fiducia incondizionata nei messaggi di testo. Del resto, chi mai sospetterebbe che un messaggio che arriva sul proprio cellulare sia una truffa?

Norton Mobile Security è la miglior difesa contro lo smishing

Gli hacker preferiscono i messaggi di testo perché i numeri di telefono hanno opzioni limitate. Negli Stati Uniti, ad esempio, i numeri sono composti solo da 10 cifre. E cosa sono 10 cifre rispetto ai chilometri di alle tantissime email piene di simboli strani? Molto più facile trovare una combinazione vincente con i numeri.

Le truffe di smishing sono di vario genere: dalla finta banca che chiede conferme su movimenti sospetti, alle donazioni per cause nobili ma fasulle. Persino un innocuo messaggio del tuo provider telefonico potrebbe nascondere una trappola ben congeniata. Insomma, se impegni i tuoi sentimenti o prometti sconti fenomenali, gli hacker sanno come andare sul sicuro.

Anche le piattaforme di messaggistica istantanea non sono esenti. Gli attacchi su WhatsApp o Facebook Messenger sono all’ordine del giorno e, anche se non tutti rientrano tecnicamente nello smishing, fanno comunque leva sulla nostra fiducia. Potrebbe sembrare un messaggio da un amico, il cui account è stato violato, a chiederti dati personali preziosi.

Ed ecco che arriva in nostro soccorso Norton Mobile Security! Questo servizio, disponibile sia per Android che per iOS, offre una protezione a 360 gradi contro le minacce digitali. Con un abbonamento annuale di 12,99 euro, hai la miglior difesa contro lo smishing e non solo. E per chi vuole il pacchetto completo, Norton 360 offre anche antivirus per desktop e VPN, il tutto ad un prezzo scontato.