Norton Ultra VPN: una soluzione completa per la tua sicurezza online

Negli ultimi tempi si parla tanto di sicurezza online, sono però ancora in pochi ad adottare le giuste misure in questo campo. Giuste misure che poi si traducono, a conti fatti, con l’adozione di un software in grado di riunire il meglio che la tecnologia ha da offrire, vale a dire antivirus, VPN e password manager.

Una delle piattaforme di riferimento in questo settore è Norton Ultra VPN, già riconosciuta come la soluzione completa per la sicurezza online. Si basa su un software VPN veloce e affidabile, su un pluripremiato antivirus e su un password manager realmente efficace. Inoltre, in queste ore è in offerta scontato fino al 68%, con un prezzo inferiore ai 30 euro per 12 mesi.

Le funzionalità di Norton Ultra VPN

Anzitutto la privacy online. Grazie all’adozione di un servizio VPN dalle alte prestazioni, si ha la certezza di rendere la connessione Internet sicura e privata. In concreto, questo significa godere di una navigazione in completo anonimato, l’assenza di qualsiasi tipo di tracciamento da parte di terze parti e un accesso completo ai propri contenuti preferiti ovunque ci si trovi.

Norton non poteva poi tradire su quello che è il piatto forte della casa, vale a dire la protezione dalle minacce informatiche. Il software all-in-one Norton Ultra VPN garantisce una difesa in tempo reale per i propri dispositivi da truffe, phishing, ransomware, virus e altri tipi di malware.

A questo si aggiunge poi un vault digitale crittografato, attraverso cui ciascun utente può creare e proteggere le proprie password in modo sicuro. Si tratta di una sorta di password manager evoluto quindi, dove si possono conservare anche altri dati, come ad esempio quelli relativi a una carta di credito o di debito.

Tra le altre funzionalità si annovera il monitoraggio del Dark Web. Eventuali notifiche su fughe di dati che riguardano le proprie informazioni personali vengono riportate tramite puntuali notifiche attraverso la sezione Info personali. Qui vengono riportati i dati che più spesso sono oggetto dei furti digitali, tra cui l’indirizzo di casa, il numero di telefono, i numeri della carta di credito, la patente di guida, il gamertag, l’indirizzo e-mail, l’assicurazione, il conto bancario e il cognome della madre da nubile.

L’ultimo punto d’interesse è il servizio Protezione minori. Si tratta di un tool che consente ai ragazzi di sviluppare sane abitudini online. Un esempio? L’applicazione permette di impostare limiti di tempo per l’uso dei device mobili come smartphone e tablet, così come bloccare siti inappropriati.

I prezzi di Norton Ultra VPN

Il piano di 12 mesi di Norton Ultra VPN è in promozione a 29,99 euro invece di 94,99 euro, grazie al 68% di sconto applicato al prezzo di listino. Il pacchetto in questione protegge fino a 5 dispositivi in totale e mette a disposizione uno spazio cloud sicuro da 10 GB per il backup dei file più importanti.