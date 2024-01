Notebook HP da 15,6" su Amazon al 17% di sconto, lo vogliono tutti

Ce ne sono in abbondanza di computer portatili su Amazon, ma trovare quello che fa per le proprie esigenze non è sempre semplice. Oggi però, anche in virtù del prezzo nettamente più basso del solito, un notebook di HP potrebbe fare al caso di molti.

Si tratta della variante da 15,6″ di schermo, quella che comprende al al suo interno buone specifiche tecniche. Questo computer è l’ideale per chi non ha esigenze troppo spiccate e soprattutto per chi vuole risparmiare.

Il notebook costa oggi infatti solo 249,99 € siccome è disponibile il 17% di sconto su Amazon. Gli anni di garanzia sono come sempre due e la spedizione potrebbe essere a casa vostra già domani.

Il notebook di HP è in promo, ecco quali sono le specifiche

Partendo da un display da 15,6″ in full HD, questo notebook di HP si mostra davvero interessante. A bordo c’è un processore Intel Celeron N100, affiancato a sua volta da un SSD da 128 GB e da una memoria RAM da 4 GB DDR4. Il sistema operativo è Windows 11 in modalità S.

HP negli anni si è sempre distinta come l’azienda principale per la vendita dei computer portatili e non vuole di certo perdere questo vantaggio. Oggi in sconto su Amazon ecco un prodotto basilare che potrebbe servire per gestire i documenti, navigare sul web e fare tutte le operazioni più semplici. Il notebook in questione non è di certo adatto a gestire dei file video da elaborare, ma fornisce il suo grande apporto a chi ha bisogno di qualcosa di fluido.

