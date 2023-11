Notebook Lenovo con 16 GB di RAM SOTTOCOSTO su Amazon

Trovare su Amazon durante questi giorni molto particolari un computer che disponga anche di qualche piccolo accessorio al seguito è possibile. È il caso di un notebook di Lenovo, un prodotto che vanta ottime specifiche tecniche e un prezzo straordinario.

La Black Friday Week ha partorito sconti mai visti e questo computer portatile ne fa parte. Il notebook garantisce ottime prestazioni visto l’hardware di cui è equipaggiato, ma anche un buon riscontro estetico. Colorato in grigio scuro, il dispositivo di Lenovo si presenta con un piccolo mouse wireless, un adattatore multi-porta USB e una tavoletta grafica per bambini.

Il prezzo del computer, che integra al suo interno anche Microsoft Office 2021 Professional Plus, oggi scende del 6% e si ferma a 499 €. È venduto su Amazon da un venditore di terze parti, peraltro molto affidabile, che offre un anno di garanzia.

Basta poco per acquistare questo computer di Lenovo, le specifiche

Prestazioni di ottimo livello e soprattutto un gran design. Queste sono le principali caratteristiche del computer portatile di Lenovo oggi in offerta su Amazon. Si tratta di un prodotto che vanta al suo interno un processore Ryzen 5 in grado di spingersi fino a 4,3 GHz.

La memoria RAM è da 16 GB mentre quella interna consiste in 256 GB di SSD. Il monitor, con risoluzione in full HD, ha un’ampiezza di 15,6″. A bordo c’è il sistema operativo Windows 11 Pro con Microsoft Office 2021 Professional Plus, Google Chrome, VLC e un PDF reader.

Il portatile di Lenovo è oggi in sconto su Amazon con un prezzo di soli 499 € grazie al 6% di sconto. La spedizione sarà a casa vostra entro domenica.

