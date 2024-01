Notebook MSI Thin con i5 e Nvidia RTX 2050 a prezzo MINIMO

Di computer portatili ce ne sono talmente tanti che molto spesso l’imbarazzo della scelta potrebbe prendere il sopravvento, ma di fronte al marchio MSI c’è poco da pensare. I prodotti di questa azienda dominano senza ombra di dubbio nel mondo dei laptop e oggi lo dimostra questo Thin GF63.

Secondo quanto riportato infatti sono moltissime le persone che stanno approfittando del grande prezzo che oggi Amazon ha messo a disposizione. Parliamo di un costo totale di soli 699 €, prezzo davvero irrisorio per un dispositivo che vanta uno schermo molto ampio, una scheda grafica dedicata e molto altro ancora al suo interno. Ordinandolo ora, sarà a casa vostra già domani.

Il nuovo MSI Thin GF63 è in sconto, le specifiche

Con un display da 15,6″ e una risoluzione in full HD, questo MSI Thin GF63 consente a tutti di giocare alla grande e di svolgere ogni operazione quotidianamente. Al suo interno c’è un processore Intel Core i5 12450H che trova ottimo appoggio in una memoria RAM da 16 GB e in un SSD da 512 GB.

Per quanto riguarda il resto, ecco una scheda grafica dedicata NVIDIA RTX 2050 con 4 GB GDDR6.

Di computer portati vicini sono moltissimi in offerta, ma quando arrivano i prodotti di MSI cambia tutto. Amazon è uno dei principali siti su cui questi dispositivi arrivano in sconto ed è per questo che gli utenti sono sempre attenti. La versione in questione di questo Thin GF63 arriva senza sistema operativo, per cui sarete voi a scegliere quale installare.

A bordo troverete ottime specifiche, il design sarà eccezionale e il prezzo ancor di più. Gli utenti infatti potranno basarsi su un totale di soli 699 € con layout e garanzia italiana di due anni. Il prodotto sarà a casa vostra al massimo entro il 4 gennaio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.