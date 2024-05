A guardarlo sembra un MacBook, ma attenzione a non farsi trarre in inganno. Il realme Book Prime non è una di quelle brutte imitazioni che si vedono in giro, ma è un notebook potente e che, scheda tecnica alla mano, ha davvero tanto da offrire. Costa solo 499 euro (grazie allo sconto Amazon) e arriva con un chip Intel Core i5, uno splendido display 2.1K, un sistema audio DTS & Harman e anche una porta Thunderbolt / USB-C 4.

Il notebook di realme è premium sotto tutti i punti di vista: acquistalo a meno di 500€

Realme, brand particolarmente affermato nel mercato degli smartphone, vuole dire la sua anche nel mondo dei notebook con il Book Prime. Il laptop vanta 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD e il chip Intel Core i5 di 11ª generazione. Un dispositivo elegante e potente ideale per studenti e professionisti.

Il Realme Book Prime sfoggia un design caratterizzato da un corpo in alluminio sottile e leggero (solo 1,37 kg) che lo rende perfetto per la portabilità. Il punto forte di questo notebook è però senza dubbio il display: un pannello IPS da 14 pollici con risoluzione 2.1K (2160 x 1440 pixel) che offre immagini nitide, colori vivaci e ampi angoli di visuale. La cornice sottile contribuisce ad un’esperienza visiva immersiva.

Il laptop è alimentato dal processore Intel Core i5-11320H di undicesima generazione, capace di offrire prestazioni elevate per attività quotidiane come navigazione web, editing di documenti, streaming video e persino gaming leggero. La GPU integrata Intel Iris Xe permette di gestire senza problemi la grafica di base e di godersi alcuni giochi meno impegnativi.

La configurazione oggi in offerta su Amazon è con 8GB di RAM LPDDR4x e un SSD NVMe PCIe da 512GB, che offre velocità di lettura e scrittura elevate per un accesso rapido ai file e alle applicazioni.

La batteria da 54 Wh garantisce un’autonomia di circa 12 ore in riproduzione video a 1080p, sufficiente per una giornata lavorativa o di studio senza bisogno di ricaricare. La ricarica rapida da 65W permette di ricaricare il 50% della batteria in soli 30 minuti.

Infine, il notebook mette a disposizione il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.1, una porta Thunderbolt 4, una porta USB 3.1 Gen 1 e un jack audio da 3,5 mm.