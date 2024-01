Per un notebook Windows 11 con prestazioni affidabili per le principali attività di base e un design moderno non bisogna obbligatoriamente spendere cifre esorbitanti. Il Teclast F16 Plus, ad esempio, è una soluzione economica (solo 279,99€ applicando il coupon di 100€) e perfetta per navigare in rete, guardare contenuti in streaming, lavorare con la suite di Office e così via. Inoltre, essendo leggero e sottile, potrebbe essere un’ottima idea anche per gli studenti che hanno bisogno di un laptop in aula.

Display Full HD, 12GB di RAM e 512GB di archiviazione: il notebook Windows di Teclast oggi costa molto meno del previsto

Il design del Teclast F16 Plus è essenziale, senza fronzoli, giochi di luce RGB e così via. Un look così pulito consente di utilizzare il laptop anche in ambienti più formali, come ad esempio università e uffici. Il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, con un buon angolo di visione e colori ben calibrati. Certo, non ci si può aspettare la qualità dei top di gamma, ma l’esperienza è comunque positiva.

La tastiera è ampia e retroilluminata, ed è completa dei tasti funzione e del tastierino numerico sulla destra. Il trackpad è ampio e leggermente spostato a sinistra, come su tanti notebook di brand come HP, Lenovo e così via. Gli altoparlanti restituiscono una buona qualità del suono e sono posizionati tra display e tastiera (è ben visibile la griglia).

Ma come se la cava questo portatile in fatto di performance? Il processore è un Intel N4120 a 1,1GHz, pensato per svolgere attività di base non intense, come navigazione web, email, social network, streaming e studio. Non è adatto invece per l’editing di foto e video, la progettazione e il gaming. Il chip è comunque ben supportato da 12GB di RAM e 512GB di archiviazione su SSD.

Il sistema operativo, come detto, è Windows 11 e porta con sé tutte le novità in salsa AI su cui Microsoft sta mettendo la firma. Come Copilot. In termini di connettività, infine, c’è tutto il necessario: Wi-Fi, Bluetooth, USB-C, HDMI e USB-A.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.