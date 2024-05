Con un design certamente ispirato a quello dei top di gamma di Apple, Samsung e altre aziende leader del settore e una scheda tecnica valida per un uso di base senza intoppi, l’ACEMAGIC AX15 è un notebook Windows che sta attirando una certa attenzione in questo momento su Amazon. Sta sicuramente contribuendo anche il prezzo, che con il doppio sconto (90€ con coupon e 5% con il codice XUZLGMMQ) è di soli 275,49 euro, spedizione compresa.

Bel design, buone performance e prezzo vantaggioso: il notebook Windows di ACEMAGIC oggi merita attenzione

Il notebook Windows di ACEMAGIC è per chi cerca un laptop economico senza rinunciare a prestazioni discrete e a una buona dotazione hardware. È un portatile che si rivolge principalmente a studenti, professionisti che necessitano di un notebook per la produttività di base e utenti che cercano un dispositivo per la navigazione web, lo streaming multimediale e l’utilizzo di programmi non troppo complessi.

Il design dell’ACEMAGIC AX15 è caratterizzato da linee semplici e una scocca in plastica che offre però una sensazione di robustezza. Il display è un IPS da 15.6″ con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) con finitura antiriflesso che aiuta a ridurre l’affaticamento degli occhi durante l’utilizzo prolungato.

Sotto la scocca dell’AX15 c’è il processore Intel Alder Lake N95, un chip entry-level che garantisce prestazioni fluide per le attività quotidiane come la navigazione web, l’utilizzo di programmi di produttività base (come Word, Excel, PowerPoint) e lo streaming multimediale. La grafica integrata Intel UHD Graphics permette di gestire senza problemi la riproduzione di video in Full HD. Abbinati al processore troviamo 16GB di RAM DDR4 e un SSD da 512GB che offre tempi di caricamento rapidi e una maggiore velocità generale rispetto ai tradizionali hard disk meccanici.

Il laptop con Windows 11 è dotato di una buona connettività, che include Wi-Fi, Bluetooth 5.0, due porte USB Type-C, una porta USB 3.2, una porta HDMI per la connessione a monitor esterni e una jack audio da 3.5mm per cuffie e microfono.

Non manca una webcam HD, fondamentale per videochiamate con amici e parenti ma anche per videocall di lavoro o per sostenere esami universitari a distanza.