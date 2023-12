Chiunque sia alla ricerca di un notebook Windows leggero, sottile e dunque facile da trasportare, potrebbe considerare l’idea del Medion E4251. Non è un top di gamma e non è pensato per il gaming o per attività come l’editing fotografico, ma per operazioni di base come navigazione web, streaming, email, Office e social network, va più che bene. E poi costa davvero pochissimo: solo 159€ (spedizione inclusa), ovvero il 19% in meno rispetto al prezzo di listino.

Purtroppo la consegna non è garantita prima di Natale, ma considerato l’ottimo prezzo, si può anche chiudere un occhio sui tempi di spedizione.

Il Medion E4251 è un notebook Windows entry-level ideale per attività di base: oggi costa meno di 160€

L’E4251 di Medion è un notebook per tutti i giorni e pensato per chi punta a svolgere attività di base, come navigare in rete, guardare contenuti sulle piattaforme di streaming, consultare le email, lavorare a documenti con Office, dare uno sguardo agli aggiornamenti sui social network e via dicendo.

Non è un laptop ad alte prestazioni, è bene precisarlo, quindi non deve essere preso in considerazione da chi utilizza software come AutoCAD, Photoshop e Premiere. E, ovviamente, non è nemmeno l’ideale per il gaming (per quello c’è altro).

Nonostante la scheda tecnica non descriva una macchina, portentosa, quello di Medion è un notebook affidabile, efficiente e con una discreta qualità costruttiva. Esteticamente si presenta bene, con un look moderno e minimale, il trackpad è di dimensioni normali, la tastiera include anche i tasti funzione. Assente invece il tastierino numerico.

Lo schermo è un Full HD (1920 x 1080 pixel) da 14 pollici, il processore è un Intel Celeron N4020 dual-core che si spinge fino a 2.80GHz. La RAM è da 4GB, quanto basta per una esperienza fluida, l’archiviazione invece è da 128GB su SSD.

Infine, il sistema operativo: all’accensione ti accoglierà Windows 10 Home in S Mode.

