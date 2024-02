Novakid: l'inglese per i tuoi bambini in modo semplice e coinvolgente

Vuoi che i tuoi figli imparino l’inglese divertendosi e senza stancarsi? Iscrivili a Novakid, l’innovativa piattaforma che offre corsi online per bambini dai 4 ai 12 anni.

Novakid è famosa perché si è aggiudicata il titolo di scuola numero 1 in Europa e vari premi concessi grazie alla soddisfazione dei clienti.

Il suo tratto distintivo è la metodologia d’insegnamento unica e all’attenzione mostrata verso l’apprendimento personalizzato.

Le lezioni, condotte da insegnanti d’inglese professionisti, simulano contesti di conversazione reali, pensati per rendere l’apprendimento più intuitivo e piacevole. Tutto viene personalizzato in base alle capacità di ogni bambino, in modo da costruire basi linguistiche solide.

Novakid, la piattaforma che rende l’apprendimento un gioco coinvolgente

Novakid utilizza strumenti come la realtà virtuale e i giochi educativi. Ciò per trasformare il processo di apprendimento in un’esperienza unica, dinamica ed emozionante.

Questo metodo è stato studiato non soltanto per mantenere alto l’interesse dei bambini, ma per facilitare anche l’assimilazione naturale della lingua. Ci sono diversi pacchetti di abbonamento, che vanno dai corsi standard a quelli premium.

Puoi scegliere tra l’abbonamento di 3, 6 o 12 mesi, ma puoi anche sottoscrivere una prova gratuita per renderti conto dei vantaggi offerti dalla piattaforma. Tutte queste caratteristiche rendono Novakid la futura frontiera dell’educazione linguistica per i bambini.

Non perdere l’occasione di insegnare a tuo figlio fin da piccolo l’inglese: clicca sul bottone qui sotto e iscrivilo oggi stesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.