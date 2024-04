NOW: tutto il meglio dello sport a soli 9,99 Euro al mese

Con un pacchetto al costo di soli 9,99 Euro al mese, NOW garantisce non solo la convenienza, ma anche l’accesso senza precedenti agli eventi sportivi più attesi e seguiti a livello mondiale. Con il piano “Pass Sport”, infatti, gli appassionati possono godere di un’esperienza senza pari.

Il vantaggio principale dell’offerta NOW risiede non solo nel suo costo eccezionalmente competitivo ma, soprattutto, nella ricchezza e varietà di contenuti disponibili. Il “Pass Sport” infatti apre le porte alle grandi competizioni nazionali ed europee di calcio, ma non solo. Vediamo nel dettagli ocosa è possibile vedere con questo pacchetto:

Le 3 grandi coppe Europee UEFA *

La Serie A TIM con 3 partite su 10 a turno , tutta la Serie BKT e Serie C NOW

Formula 1, Moto GP, Tennis, Basket e tanto altro

I dettagli dell’offerta NOW

La Serie A TIM è presente in modo significativo con 3 partite su 10 ogni turno, permettendo di seguire le vicende delle squadre preferite e non perdere i momenti chiave del campionato. Per gli amanti del calcio che cercano emozioni forti anche nelle categorie inferiori, NOW include nel suo pacchetto anche tutta la Serie BKT e Serie C, garantendo così una copertura a 360 gradi del panorama calcistico italiano.

L’offerta sportiva di NOW, tuttavia, va ben oltre il calcio. Gli appassionati di motori saranno entusiasti di sapere che possono vivere ogni secondo della Formula 1 e della Moto GP, due dei campionati più seguiti e appassionanti a livello globale. E per chi ama lo sport in tutte le sue forme, NOW propone anche il meglio del Tennis, del Basket e di molte altre discipline, offrendo così una varietà di contenuti che soddisfa tutti i gusti e le passioni.

NOW è la scelta ideale per tutti coloro che desiderano vivere lo sport in modo completo, coinvolgente e conveniente. Acquista ora l’abbonamento annuale: paghi 9,99 euro al mese anziché 14,99 Euro.