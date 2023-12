Nuova Polaroid Now Gen 2, la fotocamera scende del 25% su Amazon

Quando si parla di fotografia, non si può non tirare in ballo una Polaroid. Tutti gli utenti che amano scattare foto sanno benissimo che questi dispositivi hanno una filosofia totalmente diversa dalle altre macchine fotografiche.

Usando una Polaroid infatti gli utenti possono avere un’istantanea stampata su carta, proprio come si faceva un tempo.

Oggi è in sconto la nuova Now Generation 2, migliorata sotto varie aspetti e in promo con il 25%. Il prezzo finale sarà di 96,99 € con due anni di garanzia e spedizione rapida.

Super prezzo per questa Polaroid Now Gen 2, ecco cosa sa fare

Siamo di fronte ad una fotocamera di nuova generazione del marchio Polaroid. La famosa macchina fotografica analogica è cambiata ed è diventata ancora più bella e funzionale. All’interno di un design classico che è stato realizzato con materiali riciclati per il 40%, si nasconde un insieme di grandi caratteristiche.

Innanzitutto la nuova Polaroid Now Gen 2 è dotata di doppia esposizione ed autoscatto, oltre ad essere compatibile con la pellicola Polaroid i-Type e 600, più precisamente nel formato pellicola istantanea di tipo Polaroid original.

Questa versione colorata di azzurro è davvero molto bella ed allegra, ottimale per qualsiasi regalo soprattutto durante il periodo natalizio. Basterà scattare per avere subito un’istantanea stampata in maniera impeccabile.

Tra tutte le grandi soluzioni che oggi Amazon offre c’è questa nuova fotocamera istantanea in sconto. Tutti gli utenti che amano scattare foto ed averle subito in modo da ricevere un ricordo di un’esperienza in particolare, possono pensarci. La nuova Now Generation 2 costa il 25% in meno, per cui ci sarà uno sconto di circa 33 € sul totale che attualmente è di 96,99 €. Per quanto riguarda la spedizione, bisognerà aspettare solo fino a sabato per averla, peraltro con due anni di garanzia. Qualora dovessero sorgere problematiche di ogni genere, avrete la possibilità di restituire il tutto entro il 31 gennaio.

