Nuova promo SelfyConto: premi tecnologici in palio fino al 31/05

Hai in programma di acquistare uno smartphone? Invece di spendere soldi, dai un’occhiata alla nuova promo di Banca Mediolanum. Questa volta con SelfyConto, non solo avrai un conto corrente online di tutto rispetto, ma avrai anche la possibilità di ricevere fantastici premi tecnologici, tra cui l’ultimissimo Samsung Galaxy A25 5G!

Devi soltanto aprire il conto SelfyConto entro il 31 maggio e accreditare il tuo stipendio o la tua pensione entro il 7 settembre, e il Galaxy A25 5G potrebbe essere tuo! Aspetta, però, perché devi conoscere tutti i dettagli. Ad esempio, se lo smartphone non è proprio quello che fa per i tuoi gusti, puoi virare verso altri premi. Continua a leggere per sapere quali.

Scopri la nuova promo: SelfyConto e i suoi gadget

Per chi desidera mettere le mani sul Samsung Galaxy A25 (e insieme risparmiare su commissioni e canoni) aprire il conto corrente SelfyConto potrebbe essere un affare. Dovrai solo perfezionare il contratto con Banca Mediolanum entro il 7 giugno e assicurarti di far arrivare il tuo stipendio o qualsiasi altra entrata mensile pari o superiore a 500 euro entro il 7 settembre 2024. Se l’idea di ricevere un premio tecnologico ti eccita, ma preferisci qualcosa di diverso dal Galaxy A25, non temere! La nuova promo offre alternative per tutti i gusti. Ecco le opzioni:

Microsoft Xbox Serie S da 512 GB (valore 299,99 euro).

Samsung Smart Monitor M5 – M50C da 27 pollici (valore 259 euro).

AirPods di terza generazione (valore 209 euro).

Garmin Smartwatch Forerunner 55 (valore 198,99 euro).

Buono Regalo Amazon (valore 150 euro).

SelfyConto è uno dei conti correnti online migliori d’Italia, con un sacco di vantaggi, tra cui canone gratuito per il primo anno (e fino ai 30 anni per gli under 30), zero spese per la carta di debito e prelievi gratuiti in Italia e nei principali paesi europei! Apri SelfyConto sul sito ufficiale entro il 31 maggio e goditi tutti i suoi vantaggi. Aggiungi lo stipendio e, voilà, il Samsung Galaxy A25 5G o uno degli altri straordinari premi tecnologici potrebbe essere tuo. La nuova promo è un’occasione da non perdere!