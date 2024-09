Nuova VPN: la migliore sul mercato è in sconto del 73%

Utilizzare una nuova VPN illimitata può essere fondamentale, garantendo la protezione del traffico dati con la crittografia oltre che la possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese, in modo da evitare blocchi geografici e censure online.

NordVPN è, da tempo, un punto di riferimento del settore delle VPN ed è ora disponibile in offerta, con uno sconto del 73% rispetto al prezzo standard. Scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, infatti, la VPN è ora attivabile al prezzo scontato di 3,09 euro al mese.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il box qui di sotto. La promozione include anche 6 mesi gratis da regalare a un amico. Da notare, inoltre, che c’è sempre un mese di tempo per esercitare la garanzia “soddisfatti o rimborsati”.

NordVPN: è il momento di attivare la VPN

Con NordVPN è possibile accedere alla migliore VPN sul mercato, in termini di qualità, sicurezza e velocità. L’offerta, inoltre, rende la VPN ancora più conveniente anche per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo.

Tra le caratteristiche del servizio troviamo la connessione protetta dalla crittografia oltre a una politica no log, che assicura l’assenza di una raccolta dei dati dell’utente che, quindi, non sarà tracciato.

NordVPN mette a disposizione dei suoi utenti anche un network composto da migliaia di server, sparsi in oltre 100 Paesi al mondo; in questo modo, la VPN può essere utilizzata, facilmente, per ottenere l’indirizzo IP di un altro Paese, aggirando eventuali blocchi geografici all’accesso a un servizio web

La VPN, inoltre, è utilizzabile da 10 dispositivi, anche in contemporanea, con un solo account, ed è disponibile su tutte le piattaforme software principali con app native ufficiali.

Sfruttando la promozione in corso, NordVPN è ora la migliore VPN su cui puntare oggi. Il costo si riduce fino a 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso e con 3 mesi extra di abbonamento, per un totale di 27 mesi.

Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.