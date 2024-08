Nuove coperture assicurative con HYPE Premium più bonus di 25 euro

HYPE ha recentemente rafforzato la sua offerta Premium introducendo nuove coperture assicurative, un processo di registrazione ancora più veloce e l’assistenza clienti basata su AI generativa. Questo ampliamento è stato possibile grazie alla collaborazione con Wopta Assicurazioni, che ha portato il numero totale di assicurazioni a otto, senza aumentare il canone.

Ora, alla tradizionale assistenza medica per chi viaggia all’estero, che include il rimborso delle spese mediche e il consulto medico telefonico, si aggiunge anche quella su tutto il territorio italiano. Verrà anche inviato un medico o un’ambulanza in caso di urgenza, compresa la consegna di farmaci urgenti e l’assistenza infermieristica.

Nuove coperture assicurative: protezione completa e molto di più

La protezione contro i rischi informatici è un’altra novità di HYPE Premium. Questo tipo di assicurazione non solo offre supporto tecnico per la rimozione di virus e malware, ma copre anche le spese legali in caso di frodi digitali.

Tutto ciò è reso possibile grazie alla capacità assicurativa di Axa Assistance, che garantisce copertura completa. Secondo Giuseppe Virgone, CEO di HYPE, queste novità rispondono al desiderio della clientela di avere un’offerta esclusiva e personalizzata. Ecco cosa ha dichiarato: “Continuiamo a investire in nuovi servizi a valore aggiunto senza aumentare il canone. Crediamo che questo faccia la differenza nella competitività di mercato”.

Per tutti coloro che vogliono beneficiare di tutto questo e ottenere il bonus di 25 euro, la procedura è semplice: basta accedere alla pagina dedicata di HYPE Premium e cliccare su “Registrati a Premium“. Seguire la procedura guidata inserendo i propri dati personali e il codice promozionale “CIAOHYPER” per ricevere il bonus.

Inoltre, i possessori della carta di debito esclusiva World Elite Mastercard possono accedere a più di 1.100 lounge aeroportuali e beneficiare del fast track gratuito nei principali aeroporti italiani come Roma Fiumicino e Milano Linate.

L’offerta di HYPE Premium, con le sue nuove coperture assicurative, rappresenta un balzo in avanti nella personalizzazione e nell’esclusività dei servizi finanziari. Un ventaglio di vantaggi e protezioni che guarda al futuro con innovazione e attenzione alle esigenze dei clienti.