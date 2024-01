Nuovo conto online a canone zero fino a 30 anni e prelievi gratis con SelfyConto

Anno nuovo, conto online nuovo? Se ti stai guardando intorno per aprire un nuovo conto corrente online dopo l’ennesimo rincaro di prezzi da parte della tua banca, tieni in considerazione SelfyConto di Banca Mediolanum, il conto online a canone zero fino a 30 anni e per tutti per il primo anno, con prelievi gratuiti in ogni angolo d’Europa. La procedura di apertura del conto è resa ancora più semplice e immediata grazie all’utilizzo dello SPID, con cui è possibile aprire SelfyConto direttamente da casa in pochi minuti.

I vantaggi di SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum

Al momento, il conto corrente online SelfyConto di Banca Mediolanum è il conto online che offre maggiori vantaggi ai nuovi clienti. A partire dal canone di tenuta del conto gratuito il primo anno (resta gratis fino al compimento dei trent’anni). Puoi inoltre prelevare contanti gratuitamente e senza limiti (altro dettaglio non trascurabile) in Italia e negli altri Paesi appartenenti all’area Euro.

Sono gratis anche le principali operazioni bancarie, come bonifici, addebiti delle utenze domestiche, F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche. A completare il tutto ci pensa la carta di debito associata gratuitamente al conto, riciclata in PVC 100% e appartenente al circuito di pagamento Mastercard.

Per aprire SelfyConto è sufficiente che ti colleghi alla pagina dedicata al conto online di Banca Mediolanum e fare clic sul pulsante Apri SelfyConto situato in alto a destra. Fatto questo, assicurati di avere a portata di mano lo SPID, un documento di riconoscimento non scaduto e il numero di telefono per completare l’iscrizione nel giro di pochi minuti.

