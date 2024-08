Nuovo dispositivo Apple con questo conto Mediolanum: come riceverlo?

Se stai valutando l’acquisto di un nuovo dispositivo Apple, ti segnaliamo la nuova iniziativa di Banca Mediolanum con protagonista il conto corrente online SelfyConto. La promo consente di ricevere un iPhone 15, un iPad di decima generazione o un Apple Watch SE invitando fino a 6 amici ad aprire il conto online.

L’invito di due amici sblocca un Apple Watch SE, quattro amici per un iPad di decima generazione e fino a sei amici per un iPhone 15. Per quanto riguarda SelfyConto, si parla di uno dei migliori conti online oggi disponibili: dal canone gratuito il primo anno e fino al compimento dei trent’anni per gli under 30 ai prelievi gratuiti in area Euro, più il canone gratuito sia per la carta di debito che di credito oltre alle principali operazioni bancarie gratuite.

Come ricevere un nuovo dispositivo Apple con SelfyConto

Per ricevere un nuovo dispositivo Apple da Banca Mediolanum è necessario innanzitutto invitare dai due ai sei amici ad aprire SelfyConto entro il 30 agosto, perfezionando il contratto del conto corrente entro il 6 settembre. L’altro requisito fondamentale è accreditare lo stipendio o la pensione entro quattro mesi dall’apertura del contratto, oppure in alternativa registrare addebiti mensili pari ad almeno 500 euro per tre mesi su quattro.

La richiesta del premio va poi presentata entro il 14 febbraio 2025. A questo proposito, confermiamo che l’invito di due amici consente di ricevere un Apple Watch SE di ultima generazione, quello di quattro amici un iPad di decima generazione, mentre invitando sei amici ci si regala un iPhone 15.

L’apertura di SelfyConto avviene in pochi minuti grazie alla procedura semplificata tramite lo SPID su questa pagina dedicata del sito Banca Mediolanum.