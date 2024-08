Nuovo dispositivo Apple con questo conto Mediolanum: ecco come ottenerlo

È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per la fine della promozione di Banca Mediolanum, legata all’apertura di SelfyConto, il conto online a canone zero fino a 30 anni e per tutti il primo anno, con carta di credito gratuita per i primi 12 mesi. La promo prevede un nuovo dispositivo Apple in regalo a quanti riusciranno a portare in Mediolanum dai 2 ai 6 amici entro il 30 agosto.

I device Apple in palio sono iPhone 15, iPad di decima generazione, Apple Watch SE. In base al numero di amici portati all’interno di Banca Mediolanum, la ricompensa sarà maggiore. Questo significa che con 2 amici si riceverà un Apple Watch SE, 4 amici consentono invece di mettere le mani sull’iPad di decima generazione, e infine 6 amici portano in dote il nuovo iPhone 15.

Come ottenere un nuovo dispositivo Apple con SelfyConto

Innanzitutto, la promozione scade il 30 agosto: il regolamento prevede che l’iscrizione a SelfyConto avvenga entro questa data, con il perfezionamento del contratto entro il 6 settembre.

La sola registrazione non è però sufficiente per richiedere il premio. Entro 4 mesi dall’apertura del conto, infatti, ognuno degli amici portati in Banca Mediolanum dovrà accreditare il proprio stipendio o la pensione sul conto, oppure spendere almeno 500 euro al mese per tre mesi su quattro con una delle carte associate a SelfyConto.

Per aprire SelfyConto è sufficiente collegarsi su questa pagina dedicata dedicata del sito Banca Mediolanum. L’apertura del nuovo conto online avviene nel giro di pochi minuti, sono sufficienti un documento d’identità valido, il proprio smartphone e un indirizzo e-mail.