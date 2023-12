Nuovo Fire TV Stick 4K in promo al 43% di sconto, la bomba Amazon

Non sapevate che il Fire TV Stick 4K di Amazon fosse in sconto? Eccovi accontentati. Il prodotto è disponibile oggi con tutte le sue qualità al 43% in meno.

Per acquistarlo, gli utenti dovranno pagare solo 39,99 € sfruttando anche due anni di garanzia e la spedizione rapida.

Il nuovo Fire Stick 4K costa pochissimo, ecco le specifiche

Questo prodotto in vendita su Amazon consente di portare l’esperienza cinematografica direttamente a casa vostra. Il Fire TV Stick 4K è un dispositivo di ultima generazione che consente di riprodurre immagini nitide in 4K Ultra HD con supporto per Dolby Vision e HDR10+. Non manca l’audio avvolgente grazie alla presenza del Dolby Atmos. Grazie al Wi-Fi 6, lo streaming sarà super fluido anche se dovessero esserci più dispositivi connessi.

Gli utenti avranno modo di esplorare l’intrattenimento senza limiti, accendendo in maniera diretta a migliaia di film e serie TV. Ci sono infatti tutte le piattaforme più gettonate, tra le quali figurano ovviamente Netflix, Prime Video e Disney+. Una volta accesa la televisione, anche se questa non dovesse essere smart, gli utenti potranno avere tutti i servizi a loro disposizione.

Il Fire TV Stick 4K consente anche di sfruttare tutti gli altri dispositivi connessi in casa grazie alla presenza del celebre assistente vocale Alexa. Il telecomando vocale, anch’esso con a bordo Alexa, semplifica nettamente la ricerca e l’avvio di contenuti: si potrà fare tutto con i comandi vocali, mentre i pulsanti preimpostati faciliteranno l’accesso alle app preferite.

Il Fire TV Stick 4K oggi è in offerta su Amazon addirittura con il 43% di sconto. Questo sta a significare che il prezzo finale sarà di 39,99 € invece che di 69,99 €. La spedizione è prevista per domani 19 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.