Nuovo Fire TV Stick 4K Max, bomba su Amazon con il 29% di sconto

Chi vuole approfittare alla grande delle offerte di questa settimana del Blalck Friday su Amazon, deve assolutamente valutare l’acquisto del Fire TV Stick 4K Max. Il dispositivo, utile per rendere qualsiasi televisione ancora più performante dotandola di caratteristiche smart di ultima generazione, scende di prezzo del 29%.

Invece di pagarla 79,99 €, gli utenti potranno pagarla solo 56,99 € inclusi i soliti due anni di garanzia.

Il nuovo Fire TV Stick 4K Max è in promo, ecco le specifiche

Questo lettore multimediale è il più potente in assoluto della famiglia. Il nuovo Fire TV Stick 4K Max garantisce agli utenti un apporto fantastico per quanto riguarda la propria televisione. Anche nel caso in cui quella che avete in casa non dovesse essere una TV di ultima generazione, con questo prodotto potrete stare tranquilli: avrete ogni possibilità che si ha con una smart TV.

Le immagini e i suoni saranno realistici, permettendo agli utenti che acquistano il prodotto di godersi uno spettacolo con immagini in qualità 4K UHD. Il supporto al formato Dolby Vision è assicurato, così come l’HDR10+. Anche l’audio sarà avvolgente al massimo vista la presenza della tecnologia Dolby Atmos.

Il grande upgrade riguarda il supporto al Wi-Fi 6E, in grado di consentire la riproduzione streaming ancora più fluida rispetto alle precedenti versioni. Non sarà un problema trovare connessi alla stessa rete altri dispositivi: non ci sarà alcun rallentamento. In termini di caratteristiche tecniche, ecco ben 16 GB di memoria.

Oggi il prezzo che potete trovare in offerta scende addirittura del 29% rispetto al solito, con un costo totale di 56,99 €. Ci sono due anni di garanzia ed eventualmente anche la possibilità di restituirlo fino al 31 gennaio 2024.

