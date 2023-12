Nuovo Fire TV Stick 4K Max in promo su Amazon, la tua TV diventa smart

Di dispositivi sorprendenti ce ne sono davvero tanti in giro per il web, soprattutto quando si tratta di Amazon. Il famoso sito e-commerce oggi infatti mette in mostra svariati prodotti che possano fungere da regali di Natale molto graditi, come ad esempio il nuovo Fire TV Stick 4K Max.

La celebre chiavetta che va applicata dietro ogni televisore che ospiti una presa HDMI, è arrivata al suo stadio finale, quello perfetto per godere di una grande qualità video. Il Fire TV è un dispositivo utile per lo streaming, in grado di rendere smart anche la televisione più obsoleta, a patto che abbia appunto un’entrata HDMI.

Oggi lo sconto è significativo, in quanto Amazon ha applicato un ulteriore 12% al prezzo di vendita. Gli utenti che vogliono portare a casa il prodotto, dovranno spendere solo 49,99 €.

Il nuovo Fire TV Stick 4K Max è in sconto, ecco le caratteristiche

Questo lettore multimediale è il più potente mai prodotto da Amazon e riesce a riprodurre contenuti realistici anche in formato 4K con HDR10+ e Dolby Vision. Il Fire TV Stick 4K Max È inoltre dotato del supporto al Wi-Fi 6E, godendo di una riproduzione più fluida anche quando ci sono più dispositivi connessi.

Questo prodotto è in grado di sfruttare al massimo tutte le piattaforme disponibili tra cui anche Netflix e Prime Video.

In conclusione, siamo di fronte ad un prodotto perfetto, un vero e proprio dispositivo in grado di trasformare la vostra televisione. Il Fire TV Stick 4K Max è ottimo sotto tutti i punti di vista, soprattutto per quanto riguarda la qualità video. Grazie allo sconto del 12%, oggi tutti potranno acquistarlo per 49,99 € su Amazon. La spedizione è prevista entro domani e ci sono due anni di garanzia.

