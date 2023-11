Il nuovo MacBook Pro M3 Pro da 14" è già in SCONTO!

Oggi prendi il via il Black Friday di Amazon e – abbastanza a sorpresa – sul store digitale del colosso di Seattle si può risparmiare anche sull’acquisto del nuovo MacBook Pro M3 Pro da 14,2″. Lo sconto non è esagerato, ma perché non approfittare di un’occasione per risparmiare? Il laptop Apple oggi costa 2.522 euro, spedizione compresa.

MacBook Pro con M3 Pro in sconto su Amazon!

Il nuovo MacBook Pro con processore M3 Pro garantisce prestazioni da top di gamma in ogni ambito, dall’intrattenimento (gaming incluso) alla produttività, dallo studio ai flussi di lavoro più intensi con multitasking con app professionali.

Il chip Apple M3 Pro, con una CPU fino a 12-core e una GPU fino a 18-core, offre performance straordinarie per i lavori impegnativi, come manipolare enormi immagini panoramiche nell’ordine dei gigapixel, o compilare milioni di righe di codice.

Il notebook Apple del 2023 con display da 14″ e chip M3 Pro è ideale per flussi di lavoro più impegnativi, come quelli legati alla programmazione e alla ricerca. Ad esempio, l’editing in Adobe Photoshop è fino al 40% più veloce che sul MacBook Pro 16″ con M1 Pro.

Tutte le tue app professionali vanno veloci come il vento, anche Adobe Creative Cloud, Apple Xcode, Microsoft 365, Medivis SurgicalAR e molte delle tue app preferite per iPhone e iPad.

Il display Retina XDR è superlativo (i contenuti SDR il 20% più luminosi), poi ci sono la videocamera a 1080p, il sistema audio a sei altoparlanti, la Magic Keyboard completa di Touch ID e la sempre ben accolta ampia gamma di opzioni di connettività.

L’autonomia, infine, è di ben 18 ore e garantisce performance di livello anche quando non è collegato alla corrente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.