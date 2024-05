Huawei ha presentato il suo nuovo smartwatch per il monitoraggio del benessere e dell’attività e per non perdersi nemmeno una notifica. Compatibile con iOS e Android, il Watch Fit 3 è da questo momento preordinabile su Amazon al prezzo minimo garantito, ovvero 159 euro, e preordinandolo ora si ottengono in omaggio anche gli auricolari wireless FreeBuds SE 2.

Huawei Watch Fit 3 è il nuovo smartwatch che offre tanto e costa poco

Il nuovo smartwatch di Huawei, il cui design ricorda e non poco quello di un Apple Watch, vanta un display AMOLED da 1,82 pollici con frequenza d’aggiornamento di 60Hz, risoluzione di 347ppi e luminosità massima di 1500 nit, quindi un’ottima visibilità è garantita anche all’aperto, sotto la luce del sole. Il pannello è circondato da cornici sottili (il rapporto schermo-corpo è del 77,4%).

A rendere il design più accattivante ci pensa lo spessore ridotto: solo 9,9 mm. “Sottile come una wafer“, dichiara l’azienda cinese. Il corpo poi è in lega di alluminio, e non mancano una corona digitale e un pulsante laterale per interagire con il device e spostarsi tra le varie sezioni del sistema operativo.

In termini di funzioni per salute e fitness, lo smartwatch supporta oltre 100 modalità di allenamento nonché l’auto-rilevamento di sei tipi di esercizio, e monitora la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue, il ciclo mestruale, la frequenza respiratoria e altri fattori.

Migliorano poi l’esperienza d’uso i tanti quadranti personalizzabili e la batteria di lunga durata. È da 400mAh e dura fino a 7 giorni con un uso tipico. Per l’accoppiamento è necessaria l’applicazione HUAWEI Health, scaricabile gratuitamente da AppGallery (Huawei), App Store (iOS), Galaxy Store e Play Store (Android).

Il bundle, come già anticipato, include anche gli auricolari FreeBuds SE 2 con autonomia di 40 ore, resistenza a polvere e schizzi (IP54) e connessione stabile via Bluetooth 5.3.