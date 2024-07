Occasione Conto Arancio: ottieni 100 Euro in buoni Amazon utilizzando questo codice

Conto Arancio ti regala 100 Euro in buoni Amazon, unendo, così, sicurezza, efficienza e grande convenienza. Nei prossimi paragrafi vedremo insieme come riscattare il coupon, ma intanto un consiglio: affrettati, perché questa possibilità è aperta solo fino al 9 settembre, dunque hai a disposizione poco più di un mese per accedervi.

Per riscattare il buono Amazon devi effettuare 5 passaggi:

aprire il Conto Arancio Più con il codice ING2024 e scegliere carta di debito Mastercard entro il 9 settembre attivare il Conto Corrente Arancio Più con un primo bonifico di qualsiasi importo entro il 29 novembre sempre entro il 29 novembre, devi effettuare un acquisto di qualsiasi im porto per ottenere un primo coupon da 50 Euro se entro il 29 settembre spendi 500 Euro con la tua carta di debito Mastercard ottieni il secondo coupon da 50 Euro mantieni il conto attivo con almeno 200 Euro, fino alla ricezione del premio

Quali vantaggi ottieni con Conto Arancio Più?

Il Conto Arancio Più di ING offre numerosi vantaggi che lo rendono un’opzione interessante per gestire le tue finanze. Ecco una panoramica dei principali benefici

Canone zero: con l’accredito dello stipendio, il canone mensile del conto diventa completamente gratuito. Prelievi gratuiti: Puoi prelevare denaro gratuitamente sia in Italia che in Europa, senza costi aggiuntivi. Bonifici inclusi: I bonifici SEPA, anche quelli istantanei, sono inclusi nel pacchetto, consentendoti di trasferire denaro in modo rapido e sicuro.

Carte a canone zero: riceverai una carta di debito e una carta di credito Mastercard Gold, entrambe senza costi di gestione. Gestione online semplice: puoi gestire il tuo conto comodamente da casa o ovunque tu sia, grazie all’app e all’area riservata online. Flessibilità: puoi personalizzare il tuo conto scegliendo le carte che preferisci e attivando i servizi aggiuntivi di cui hai bisogno.

Sicurezza: ING garantisce la massima sicurezza per le tue operazioni, grazie a sistemi di protezione avanzati. Trasparenza: Le condizioni contrattuali sono chiare e semplici, senza costi nascosti.