Offerta: 3 mesi gratis di Apple Music, scopri come attivarla

Apple riserva la possibilità di attivare Apple Music gratis per 3 mesi ai clienti che acquistano un nuovo iPhone, iPad, Mac, AirPods o altri dispositivi idonei. Oltre ai device già citati, l’elenco comprende anche AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds. La promozione consente ai clienti che aderiscono di accedere al catalogo di Apple Music senza restrizioni per un periodo superiore al consueto mese di prova gratuita concesso a tutti i nuovi iscritti.

La musica di Apple in streaming gratis per chi compra un nuovo dispositivo della Mela

Ottenere i 3 mesi gratuiti di Apple Music è piuttosto semplice. Il cliente deve prima completare la configurazione del dispositivo appena acquistato, quindi aprire l’app Apple Music su un iPhone, iPad, Mac o Apple TV e attendere che appaia la nota informativa con l’offerta. Nel caso in cui il messaggio non dovesse apparire automaticamente, basterà andare sulla scheda Home e selezionare il pulsante “Accetta ora” per riscattare il periodo d’ascolto gratuito.

Apple Music è un servizio di musica in streaming che punta da sempre sulla qualità. Inclusi senza costi aggiuntivi ci sono infatti milioni di tracce in alta risoluzione in formato lossless, ovvero senza compressione con perdita di dati. Chi dispone di un dispositivo idoneo può anche ascoltare un ampio numero di canzoni in audio spaziale in formato Dolby Atmos.

Con Apple Music è possibile accedere ad oltre 100 milioni di brani in alta qualità suddivisi per album, raccolte e in 30.000 playlist tematiche curate dagli esperti del servizio. A questo si aggiunge una selezione di radio musicali senza pubblicità che propongono musica di vario genere in qualsiasi momento della giornata. Apple prevede inoltre il download dei brani sul dispositivo così da avviarne la riproduzione anche in assenza di una connessione Internet.