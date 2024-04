OFFERTA a TEMPO: cuffie Bluetooth in-ear a MENO di 20 euro ora su Amazon!

Hai bisogno di un paio di auricolari ma non vuoi spendere troppo? Perfetto, sei nel posto giusto perché abbiamo per le mani proprio quello che ti serve. Oggi su Amazon puoi acquistare le cuffie Bluetooth Eono ad un prezzo minuscolo, le paghi solamente 19,91 euro! Ma devi essere veloce perché si tratta di un’offerta a tempo che sta per scadere.

Mettile ora nel tuo carrello Amazon cliccando sul bottone qui sotto!

Cuffie Bluetooth in-ear Eono: un audio di qualità superiore!

Bluetooth 5.2 e bassi profondi. Grazie alla potente tecnologia anti-interferenze, il Bluetooth raggiunge la velocità di 48 Mbps a 15 metri di distanza. Effettua chiamate chiare, senza problemi o perdita di segnale quando sei in movimento. Il design stereo unico produce un suono di alta qualità per apprezzare la tua musica ancora di più.

Audio di qualità superiore: microfoni integrati di alta qualità con tecnologia di rendering lossless HD, che permette di riprodurre un suono incredibile, con bassi profondi e alti chiari. La tecnologia di cancellazione del rumore CVC e il design in-ear rendono le chiamate chiare e cristalline, dandoti un suono stereo avvolgente e senza fili.

Disponi di ben 24 ore di autonomia in riproduzione e ricarica veloce USB-C: fino a 4,5 ore di ascolto continuato, che arrivano fino a 24 ore usando la custodia di ricarica con connettore USB-C a ricarica veloce. Bastano 15 minuti di ricarica per avere 1,5 ore di autonomia. E ancora a tua disposizione un comodo indicatore di batteria LED. Questi auricolari sono dotati di un pratico LED che ti informa dello stato della batteria, facendoti sapere quando devi ricaricarli.

Design ergonomico mini e protezione IPX7: esterno testurizzato, design in-ear invisibile, gommini morbidi e tecnologia True Wireless rendono questi auricolari belli, pratici e di alta qualità; ancora più perfetti con la loro custodia di ricarica per ricaricarli ogni volta che ti serve. Libera mani e musica: la protezione IPX7 è in grado di resistere a pioggia e sudore.

Approfitta dell’offerta a tempo e acquistale ora su Amazon ad un prezzo mini!