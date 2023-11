Offerta Black Friday PIA: abbonamento biennale a soli 1,99€/mese

Se stai cercando un modo affidabile ed efficace per salvaguardare la tua privacy su Internet, Private Internet Access (PIA) ha lanciato una promo per il Black Friday: sconto dell’81% sul piano di due anni, che fa scendere il costo mensile a soli 1,99 euro. In aggiunta, beneficerai anche di 2 mesi gratuiti.

PIA: la scelta migliore per una sicurezza di alta qualità

Politica “no-log” e ampia gamma di funzionalità di privacy personalizzabili: ecco come PIA garantisce la massima protezione dei tuoi dati in modo trasparente e orientato alla privacy, rappresentando un’innovazione senza precedenti nel settore.

Dimentica ogni preoccupazione legata ai costi aggiuntivi per la sicurezza dei tuoi dispositivi: PIA offre app dedicate per ciascuna piattaforma, sistema operativo e browser, con protezione illimitata dei dispositivi.

Attraverso la vasta rete di migliaia di server distribuiti in 91 paesi, PIA ti permette di accedere facilmente ai tuoi contenuti preferiti ovunque tu sia.

La peculiarità di Private Internet Access risiede nella sua natura completamente open source: hai la possibilità di verificare personalmente la sicurezza del software.

Grazie alla sua rapida e intuitiva procedura di impostazione, PIA offre un accesso immediato, anche per chi non possiede competenze tecniche avanzate.

La connessione avviene in pochi minuti, consentendo di iniziare la navigazione in modo sicuro senza difficoltà. La VPN PIA è dotata di funzionalità avanzate, tra cui il blocco automatico, la suddivisione del tunnel, il supporto per il torrenting e impostazioni altamente personalizzabili.

Nel caso in cui la tua esperienza non sia soddisfacente, PIA offre una garanzia di rimborso valida per 30 giorni. Senza preoccupazioni, puoi sperimentare Private Internet Access e svelare personalmente i benefici della migliore VPN del mondo.

Salvaguarda la tua privacy online, naviga con totale sicurezza grazie a PIA e accedi a contenuti illimitati da qualunque luogo nel mondo.

Aderisci subito all’offerta per il Black Friday risparmiando l’82% sul costo del piano biennale. Cosa sono in fondo 1,99 euro al mese se alla fine potrai avere anche 2 mesi extra gratuiti?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.