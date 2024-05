Offerta conto Crédit Agricole: carta di credito revolving e buoni Amazon

Se ancora non hai una carta di credito revolving, ora è il momento di scoprire un conto corrente versatile e che può regalare diversi vantaggi. Crédit Agricole ha lanciato una nuova incredibile offerta che scade il 30 maggio. Con l’apertura del conto, puoi ricevere fino a 150 euro in Buoni Amazon e 100 euro di cashback sempre in buoni. Inoltre, avrai un conto a canone zero per i primi nove mesi, che può rimanere tale se hai meno di 35 anni o se ci accrediti il tuo stipendio o la tua pensione. Inoltre, è disponibile il conto deposito con un tasso lordo del 4% per tre mesi e del 3,75% per sei.

Carta di credito revolving: il tuo alleato nei pagamenti

Chi avrebbe mai pensato che aprire un conto corrente online potesse essere così vantaggioso? L’iniziativa di Crédit Agricole non si ferma solo ai Buoni Amazon e al cashback. Con la carta di debito Visa associata al conto, puoi ottenere altre agevolazioni allettanti. Inoltre, c’è un buono regalo Amazon di 25 euro per ogni amico che convinci a unirsi, per un totale di 150 euro se inviti fino a sei amici.

Ci sono anche ulteriori 100 euro in Buoni Amazon se utilizzi la carta di debito Crédit Agricole Visa per una spesa complessiva di almeno 1.000 euro. Le spese valide per questa promozione includono pagamenti tramite POS, wallet digitali, oppure acquisti online. In alternativa, se la tua spesa rimane tra i 500 e i 999,99 euro, puoi ottenere un buono da 50 euro.

Partecipare a questa offerta è semplice: basta aprire il conto online entro il 30 maggio e inserire il codice VISA al momento della registrazione, richiedendo la carta di debito associata.

Quindi, se stai cercando una soluzione che combini praticità e vantaggi economici, la carta di credito revolving di Nexi con il conto Crédit Agricole potrebbe fare al caso tuo. Non perdere questa opportunità di risparmio!