Offerta Crédit Agricole: conto e carta senza canone per gli under 35

Crédit Agricole, uno dei più solidi gruppi bancari esistenti, ha lanciato la sua ultima creazione nel campo finanziario: NEXT by Crédit Agricole.

Con questa nuova offerta, pensata esclusivamente per gli Under 35, le persone possono accedere gratuitamente per i primi due anni a un conto e a una carta Visa, senza alcun canone di gestione.

Con NEXT di Crédit Agricole, i giovani potranno godere di un’esperienza bancaria esclusiva offrendo facilità di utilizzo, sicurezza e gestione totale direttamente dall’app.

Conto NEXT by Crédit Agricole: conto smart pensato per le nuove generazioni

Con questa offerta, i giovani titolari possono usufruire di una carta di debito Crédit Agricole Visa da usare in qualsiasi parte del mondo per pagamenti online e nei negozi.

In più, la nuova tecnologia di pagamento è supportata da Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, consentendo ai giovani l’accesso a questi servizi.

Crédit Agricole riconosce l’importanza della sicurezza per i propri clienti. Con NEXT, i titolari di carta hanno la possibilità di “mettere in pausa” le proprie carte se perse o rubate, bloccandole in modo digitale con un solo clic direttamente dall’app.

L’app Crédit Agricole offre una gestione completa della tua carta. Potrai facilmente modificare le limitazioni di spesa, attivarla per pagamenti online e internazionali e visualizzare il tuo PIN direttamente dall’app o dal Home Banking.

Riceverai allo stesso tempo notifiche immediate in merito ai movimenti del tuo conto in modo da mantenerti sempre aggiornato e potrai effettuare pagamenti in tempo reale senza conoscere l’IBAN del destinatario.

In sintesi, NEXT by Crédit Agricole offre a tutti coloro che hanno meno di 35 anni un servizio bancario che soddisfa le loro necessità.

Combinando la carta di debito Visa a canone zero, la gestione smart da app e l’assistenza clienti personalizzata, questo conto è la migliore opzione per coloro che desiderano un’esperienza bancaria moderna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.