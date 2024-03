Offerta esclusiva PrivateVPN: piano triennale a soli 2,08€/mese

PrivateVPN ha recentemente lanciato un’offerta esclusiva per tutti gli utenti che non hanno ancora provveduto a munirsi di una VPN sui propri dispositivi. Con l’acquisto del piano annuale, i clienti otterranno un prezzo davvero vantaggioso: soli 2,08 euro al mese. In aggiunta, vengono offerti 24 mesi extra completamente gratuiti, portando la durata totale del servizio a tre anni. Questo sconto rappresenta un notevole risparmio dell’85% rispetto al prezzo standard.

PrivateVPN: offerta esclusiva con l’85% di sconto

Da tempo, PrivateVPN si distingue nel mercato per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo, e con questa nuova promozione, valida fino alla fine di marzo, il servizio si conferma tra i migliori disponibili.

La sua VPN permette agli utenti di superare le restrizioni geografiche e accedere a contenuti bloccati, sia in Italia che all’estero, semplicemente scegliendo un server VPN in una località dove il contenuto è disponibile.

La sicurezza online è una priorità per la società, che utilizza una crittografia di grado militare per garantire l’anonimato completo delle attività web degli utenti. Questo livello di sicurezza protegge contro gli hacker e impedisce anche ai governi di monitorare le attività online.

Gli appassionati di gaming troveranno in PrivateVPN un alleato prezioso. La VPN aiuta a prevenire il buffering e le interruzioni di connessione durante i momenti più intensi del gioco, offrendo così un’esperienza continua.

La promo sul piano annuale di PrivateVPN è particolarmente allettante: per soli 2,08 euro al mese, gli utenti ricevono un totale di tre anni di servizio VPN. Al termine del periodo promozionale, il piano si rinnoverà automaticamente al costo di 75 euro all’anno. Tuttavia, i clienti hanno la possibilità di disdire il contratto prima della scadenza senza pagare penali.

Questa offerta esclusiva rappresenta un’opportunità unica per chi cerca una soluzione VPN affidabile e conveniente. Con PrivateVPN, gli utenti possono navigare in rete con la certezza di avere una connessione sicura, privata e senza restrizioni.

Abbonati QUI a PrivateVPN