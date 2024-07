Offerta estiva di Cyberghost: -82% sul costo della VPN + 2 mesi gratis

Se stai cercando una VPN con un rapporto qualità-prezzo superiore, CyberGhost è la migliore del momento. Questo provider di fiducia ha lanciato un’offerta estiva da non perdere: sconto dell’82% sul piano biennale. Il costo è di soli 2,19 euro al mese. Riceverai anche due mesi gratuiti e la garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni.

Ma perché dovresti considerare proprio CyberGhost? Per cominciare, possiede server molto veloci che ti faranno navigare come un fulmine, privacy senza precedenti e supporto per tutte le piattaforme principali. È perfetto se hai l’abitudine di guardare video in streaming su Hulu, CBC, Max, Prime Video, Disney+, Netflix, Eurosport e YouTube TV. Inoltre, niente più buffering.

L’offerta estiva di Cyberghost: non lasciartela scappare!

Quanto detto finora è solo l’inizio. CyberGhost ti permette di navigare in completo anonimato. Gli ISP, gli inserzionisti e i cybercriminali non avranno nessuna possibilità di ficcare il naso nella tua attività online. La sicurezza è una priorità, specialmente quando ti connetti ai Wi-Fi pubblici che sembrano trappole per topi. Gli attacchi digitali rimarranno insomma un brutto ricordo.

CyberGhost è anche super compatibile: funziona su Windows, Mac, iPhone, Android, Android TV, Apple TV, Linux, Chrome, Firefox, Fire TV e perfino sulle console per i videogiochi. È un vero e proprio camaleonte digitale.

L’attuale promo ti permette di sottoscrivere il piano di due anni a un costo irrisorio. Avrai anche due mesi aggiuntivi di servizio gratuito, rendendoti praticamente invincibile nei confronti delle minacce digitali. E, se per qualche ragione ti accorgessi che il servizio di CyberGhost non fa per te, c’è sempre la garanzia di rimborso di 45 giorni.

Cos’altro dire? Sfrutta quest’offerta estiva mentre dura e naviga con tranquillità. Non aspettare che questa occasione evapori come una pozza d’acqua sotto il sole di agosto.