Offerta imperdibile: antivirus e VPN illimitata a meno di 3€ al mese per 1 anno

La ricerca di una soluzione completa che unisca un antivirus affidabile e una VPN senza limiti può spesso rivelarsi complicata, soprattutto considerando i costi elevati.

Tuttavia, l’ultima offerta di Norton sul piano 360 Deluxe rivoluziona questa dinamica, offrendo uno sconto del 66% sul prezzo consigliato, portando il costo a soli 34,99€ anziché di 104,99€ per il primo anno.

Abbonati ORA a Norton 360 Deluxe

Norton 360 Deluxe: sicurezza avanzata e VPN premium Illimitata

Il profilo Deluxe di Norton 360 è una soluzione di sicurezza e privacy online tra le migliori sul mercato. Questo software offre un potente sistema antivirus attivo 24/7 e una VPN premium illimitata, il tutto a un prezzo altamente competitivo, inferiore a 3€ al mese.

Uno dei punti di forza di Norton 360 è la protezione in tempo reale da minacce informatiche. Garantisce una sicurezza completa del dispositivo, difendendolo non solo dai virus noti, ma anche dalle minacce emergenti, proteggendo sia le informazioni riservate che quelle finanziarie.

La soluzione offre anche una navigazione completamente anonima attraverso una VPN sicura, veloce e illimitata. Questa connessione privata virtuale utilizza una crittografia avanzata per mantenere al sicuro dati sensibili come informazioni bancarie e password.

Acquistando il piano annuale, si ottengono non solo antivirus e VPN, ma anche funzionalità extra come una protezione efficace per i minori, un robusto password manager, il monitoraggio del Dark Web e il backup del PC nel cloud.

Con Norton 360 Deluxe hai garantito un risparmio di 70€ rispetto al prezzo consigliato al pubblico. Approfitta di questa opportunità per assicurarti una protezione avanzata per il tuo dispositivo e una navigazione online sicura e anonima.

