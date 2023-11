Offerta imperdibile: fibra pura di Virgin Fibra scontata del 17%

Se sei alla ricerca di una connessione Internet affidabile che ti garantisca sempre la massima velocità, Virgin Fibra è la soluzione che stavi cercando.

Con il pacchetto Fibra Pura (FTTH), potrai avvantaggiarti con velocità fino a 2,5 Gigabit/s, ovvero 12 volte più veloci delle connessioni in fibra mista di rame (FTTC).

Con Virgin Fibra, non dovrai mai preoccuparti di buffering, ritardi o velocità Internet lente durante lo streaming di film o i giochi online.

Uno dei vantaggi più significativi della scelta della fibra vergine è il prezzo bloccato, che ti garantisce di non avere spiacevoli sorprese sulle bollette.

Inoltre, puoi recedere dal tuo abbonamento in qualsiasi momento senza che ti vengano addebitati costi aggiuntivi. In più, fino al 9 dicembre 2023, è in vigore una promozione imbattibile, con lo sconto del 17% sui piani Fibra 1 GB e Fibra & Fitness 1 Giga.

Massima velocità e benessere: scopri i vantaggi delle offerte Virgin Fibra e Fibra & Fitness

Per chi ha bisogno di una connessione velocissima e affidabile, il piano Fibra da 1 GB è un’ottima opzione. Offre una connessione in pura fibra cinque volte più veloce delle connessioni miste in rame e ha un prezzo ragionevole di 24,49 euro al mese.

Se il fitness è una priorità per te, il piano 1 Giga Fibra & Fitness potrebbe essere il più adatto. Questa opzione prevede l’abbonamento a Virgin Active e ha un prezzo di 34,49 euro al mese.

Questi piani sono bloccati per i primi 18 mesi, dopodiché verrà applicato il prezzo standard di 29,49 euro al mese e 39,49 euro al mese per l’opzione Fibra + Virgin Active.

Chi cerca il massimo della velocità può prendere in considerazione il piano Fibra Pura 2,5 Giga, disponibile a soli 29,49 euro al mese, oppure il piano Fibra & Fitness 2,5 Giga, che ha un prezzo di 39,49 euro al mese. Come bonus aggiuntivo, passando a Virgin, avrai accesso a un modem WiFi 6 senza costi aggiuntivi.

Controlla se l’area in cui vivi è servita dalla fibra pura e scegli direttamente dal sito web il piano più adatto alle tue esigenze.

L’operazione è veloce e intuitiva. Non perdere l’occasione di usufruire di offerte vincenti che scadranno a fine anno. Provare Virgin Fibra per un’esperienza di navigazione sul web senza limiti di alcun tipo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.