Offerta imperdibile: PrivateVPN a soli 2,08 euro al mese per 36 mesi

Temi che la tua privacy online sia a rischio e vorresti proteggere i tuoi dati personali? Prendi in considerazione l’offerta attuale di PrivateVPN, assolutamente da non perdere.

Una VPN è la soluzione migliore per mettere al sicuro le informazioni personali durante la navigazione online quotidiana.

Questo perché una rete privata virtuale come quella di PrivateVPN cripta i tuoi dati, rendendoli praticamente illeggibili a tutti coloro che fanno della loro professione quella di venirne in possesso.

Con la tua posizione cambiata e il tuo indirizzo IP mascherato, sia il tuo ISP che terze parti non sono in grado di monitorare le tue attività online. Così i tuoi dati non verranno venduti o trasmessi al governo senza il tuo consenso.

PrivateVPN: sconti eccezionali e funzionalità premium

Grazie all’offerta promozionale attuale, potrai risparmiare l’85% sul piano annuale, ottenendo anche 24 mesi extra inclusi GRATIS.

Praticamente, potrai usare tutti i servizi premium di PrivateVPN pagando soltanto 2,08 euro al mese per 36 mesi. Una scelta saggia, soprattutto se lavori in smart-working.

Oltre a mascherare il tuo IP e a cambiare la tua posizione, con PrivateVPN puoi accedere a siti e social network geograficamente censurati dai governi.

Ad esempio, se sei in vacanza oppure lavori in Cina, potrai utilizzare Facebook senza alcun problema, bypassando quello che viene definito geo-blocking.

Questo servizio applica anche la politica di no-log sui dati degli utenti, per essere conforme alle leggi svedesi. Cosa vuol dire? Che soltanto tu potrai accedere alle tue attività online, neanche lo stesso servizio. Inoltre, grazie alla larghezza di banda illimitata, niente più buffering durante lo streaming. Tutto questo è possibile con gli oltre 200 server sparsi in 63 Paesi in tutto il mondo.

Detto questo, se vuoi realmente proteggere la tua privacy online, PrivateVPN è la scelta più intelligente che puoi fare, indipendentemente dalla promozione attuale. Clicca qui sotto e abbonati!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.