L'offerta Luce e Gas con prezzo bloccato per 12 mesi di Sorgenia

Se si è alla ricerca di un’offerta luce e gas con prezzo bloccato per il primo anno, segnaliamo la soluzione proposta da Sorgenia, fornitore italiano che offre un’energia elettrica 100% green. L’offerta in questione è Next Energy Smart, che blocca il prezzo della materia prima per 12 mesi indipendentemente dall’andamento del mercato. In più, utilizzando il codice promo SEQUOIA, è possibile ottenere 50 euro di sconto durante il primo anno (4,17 euro di sconto in bolletta ogni mese).

L’adesione all’offerta luce e gas con prezzo bloccato per 12 mesi di Sorgenia è disponibile tramite questa pagina del sito ufficiale. Volendo, inoltre, è possibile scegliere anche l’offerta Next Energy Sunlight, attraverso cui si paga il costo dell’energia a prezzo indicizzato in base a quello che è l’andamento del mercato.

I vantaggi di Sorgenia

Con Next Energy Smart il prezzo componente energia per la luce è fissato a 0,125 euro per kW/h, mentre quello per il gas a 0,55 euro/Smc. In entrambi i casi il prezzo è da intendersi bloccato per i primi dodici mesi, con un servizio commerciale pari a 11 euro/POD/mese. Vanno inoltre considerati gli altri costi indipendenti da Sorgenia, come ad esempio il trasporto e la gestione del contatore, gli oneri di regolazione, quelli di sistema e le imposte.

L’attivazione di un contratto luce e gas con Sorgenia offre poi tanti altri vantaggi. Dopo aver accennato al fatto che l’energia proviene da fonti rinnovabili presenti sul suolo italiano, occorre aggiungere il servizio Beyond Energy, attraverso cui è possibile monitorare i propri consumi tramite l’app My Sorgenia, in modo da risparmiare ulteriormente.

Un ulteriore vantaggio è il fatto che sia un servizio 100% digital, ciò significa che è possibile fare tutto online (dal contratto al pagamento della bolletta). Infine, occorre rimarcare la gestione semplificata di tutte le utenze grazie al fornitore unico.

Puoi aderire all’offerta di Sorgenia tramite questa pagina del sito ufficiale, seguendo la procedura guidata del fornitore italiano.